VÍDEO: Carro cai em córrego após motorista tentar desviar de buracos em ponte, na zona rural de Paranã

Imagens mostram homens usando corda para impedir veículo de ser arrastado após acidente. Produtores rurais reclamam que, em outro ponto, precisam passar por desvio alagado após ponte cair. Produtores reclamam de pontes na zona rural de Paranã

Um vídeo feito na zona rural de Paranã, sudeste do Tocantins, mostra o momento em que um carro cai no córrego Areia e homens usam corda para impedir o veículo de ser arrastado. O acidente aconteceu após o motorista tentar desviar de buracos na ponte. A estrutura é apenas uma dentre tantas outras que estão em situação precária.

O acidente aconteceu em dezembro do ano passado. Na região, vivem as comunidades Campo Alegre e São Domingos. Outras pontes de madeira ao longo da estrada estão em situação precária, como a que fica sobre o Córrego São Domingos. As escoras estão velhas e com danos.

Homens tentam impedir que carro seja arrastado após veículo cair em córrego, na zona rural de Paranã

Em outra ponte, que fica sobre o córrego Gato, uma caminhonete ficou presa quando o motorista tentou passar em meio às tábuas quebradas.

Já a ponte, sobre o córrego Vereda Grande, caiu. Os moradores precisam passar por um desvio. Mas, quando chove, a comunidade fica isolada, já que a estrada é inundada pela água.

“Todos os dias eu passo aqui porque eu tenho sítio a uns 20 quilômetros. Sou acostumado a ficar aqui três, quatro horas, sem poder passar porque ele enche e não tem mata burro para passar. Isso tem mais de ano”.

Caminhão fica preso em ponte por causa de buracos, na zona rural de Paranã

Para o gerente de fazenda, Erick Matheus Francisco, o trânsito difícil, causado pelos problemas no local, pesam no bolso. Quem tem lavouras na região e precisa escoar grãos, fica prejudicado.

“Fica complicado porque nós temos que trazer calcário, insumos agrícolas. Quando os caminhões chegam, nós temos que por um trator na frente e uma carregadeira atrás para chegar até a fazenda ou da fazenda até o asfalto”.

Quando chove mais forte, o desvio fica debaixo d’água. Mais de 200 pessoas que moram em fazendas ficam isoladas. A estrutura antiga da ponte não suportou o peso de um caminhão e cedeu quando o veículo passava, no ano passado. Da travessia que era de madeira ainda sobraram algumas tábuas que estão jogadas perto da mata.

Quem não quer enfrentar a dificuldade de passar pelo desvio precisa pegar um trajeto alternativo de cerca de 4 km. Mas, segundo os produtores rurais, a estrada está ainda mais intransitável.

“Muitas vezes a gente chega aqui e tem que rodear 4 km numa estrada pior do que já está aqui e é um sofrimento. Tem que andar com a mulher na garupa, uma senhora de 54 anos. É o jeito andar de moto porque na caminhonete não chega”, lamentou o lavrador Valdenes Gonçalves.

Ponte caiu há cerca de um ano, na zona rural de Paranã

Não só a ponte, mas toda a estrada já deveria ter recebido reparos. Uma placa caída no local informa sobre a previsão das obras de recuperação da estrada vicinal. As obras voltadas para as comunidades Campo Alegre e São Domingos receberam recursos do governo federal, de mais de R$ 2 milhões.

“Desde março do ano passado, que ela se encontra nessa situação e aqui se torna muito difícil para as pessoas que moram nessa região. Muito difícil porque aqui não tem nenhum amparo”, disse o ex-militar, Alan Farias.

O que diz a Prefeitura de Paranã

Sem ponte, moradores precisam passar por desvio alagado, na zona rural de Paranã

A Prefeitura de Paranã disse que os recursos informados na placa não previam obras estruturais em pontes, mas apenas serviços de patrolamento e terraplanagem. O município afirmou que foram feitos esses serviços e que recentemente conseguiu mais verbas para a recuperação das estradas da zona rural. Mas, não informou quando esse serviço vai ser feito.

Sobre a ponte que caiu, a prefeitura informou que estuda uma parceria com a iniciativa privada para recuperação da estrutura.

As outras pontes, diz o município, estão previstas no Plano Plurianual do município. A gestão busca recursos para fazer essas obras junto ao governo do estado e ao governo federal.

