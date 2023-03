VÍDEO: Carro desgovernado atropela pedestres na zona leste de São José dos Campos

Apesar do susto, os pedestres não ficaram feridos. O acidente aconteceu no Galo Branco. Carro desgovernado atropela pedestres na zona leste de São José

Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois pedestres foram atropelados por um carro desgovernado na noite desta quarta-feira (1º), na zona leste de São José dos Campos (veja vídeo acima).

O acidente aconteceu por volta das 18h40, na Avenida Antônio Ferreira Vinhas, no bairro Galo Branco.

Nas imagens, é possível ver que uma mulher e um homem atravessavam a rua, quando foram surpreendidos por um carro, que invadiu a calçada depois de bater contra outro carro.

As duas pessoas foram atingidas pelo carro já na calçada, mas não tiveram ferimentos graves. Somente o homem precisou de atendimento médico e passa bem. Os motoristas e passageiros dos veículos envolvidos no acidente não ficaram feridos.

