VÍDEO: casa onde 3 crianças foram encontradas sozinhas em Campinas estava suja e tinha até feijões brotados no sofá

Crianças têm 3, 7 e 11 anos, e mãe foi detida. Segundo a Guarda Municipal, testemunhas relataram que suspeita havia deixado o imóvel na manhã de sábado. Vídeo mostra situação de casa onde crianças foram deixadas sozinhas em Campinas

A casa em Campinas (SP) onde três crianças de 3, 7 e 11 anos foram encontradas sozinhas estava suja e tinha até feijões brotados em um sofá. Imagens obtidas pelo g1 mostram a condição da residência, que fica na Vila Vitória. Assista acima.

Além de estarem em meio à sujeira, as crianças localizadas na noite de domingo (29) também estavam sem alimento. Segundo a Guarda Municipal, a mãe delas chegou ao local depois dos agentes e foi detida e indiciada por abandono de incapaz.

No vídeo gravado de dentro da casa, é possível ver, ainda, muitas roupas espalhadas pelos cômodos e a geladeira, praticamente vazia e suja.

A Guarda informou que, segundo testemunhas, a mulher havia deixado as crianças sozinhas em casa na manhã de sábado (28) e não tinha retornado até a noite de domingo. Ela só compareceu quando os guardas já estavam no imóvel.

Alertado por outros jovens do bairro, um vizinho acionou os proprietários da casa, que era alugada. O cadeado foi estourado.

A mãe das crianças foi levada para a delegacia. Na saída da casa, ela foi xingada e ameaçada por moradores que acompanhavam a ocorrência.

Um vizinho que ajudou no resgate afirma que as crianças estavam “desnutridas”.

“Eles [crianças] estão bem desnutridos. Eu nunca tinha presenciado uma situação dessa, ainda mais tão pertinho da gente. A gente acha que nunca vai acontecer”.

