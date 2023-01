VÍDEO: casal é resgatado após ficar preso em correnteza na Praia Grande em Ubatuba, SP

Três bombeiros entraram no mar e conseguiram salvar o homem de 50 anos e a mulher de 46. Casal é resgatado após ficar preso em correnteza na Praia Grande em Ubatuba

Um casal foi resgatado no mar na manhã desta sexta-feira (27) após ficar preso em uma correnteza na Praia Grande, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo.

De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), o resgate aconteceu por volta das 9h. O casal é de Ademar, no interior do estado. O homem tem 50 anos e a mulher 46.

A corporação divulgou um vídeo (assista acima) do momento em que três bombeiros entram no mar e conseguem salvar os banhistas.

As imagens mostram a correnteza puxando o casal, que não consegue voltar para a faixa de areia. Os salva-vidas entram na água e conseguem segurar as vítimas, que são levadas com segurança para as partes mais rasas.

