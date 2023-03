VÍDEO: celular explode enquanto carregava dentro de loja em Ariquemes, RO

De acordo com especialista consultado pelo g1, uma das suspeitas é que a explosão tenha iniciado com um superaquecimento na bateria do telefone. Celular explode enquanto carregava dentro de loja de motos em Ariquemes, RO

Um celular explodiu enquanto carregava dentro de uma loja de motos de Ariquemes (RO), durante a última semana. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento da explosão (assista acima).

As imagens mostram a sala vazia, durante a madrugada. O celular estava carregando em cima de uma das mesas, quando de repente, ocorre a explosão.

É possível ver faíscas e, por um momento, a tela da câmera fica completamente ofuscada por um “clarão”. Depois, as imagens mostram chamas causadas pela explosão. Ninguém ficou ferido e as chamas não se espalharam pelo local.

Cuidados

De acordo com especialista consultado pelo g1, uma das suspeitas é que a explosão tenha iniciado com um superaquecimento na bateria do telefone.

Para evitar casos semelhantes e possíveis acidentes, o Corpo de Bombeiros orienta sobre os cuidados necessários, tais como:

Utilizar carregadores originais dos aparelhos, que já passaram pelos testes da empresa responsável e apresentam menos riscos de problemas;

Se atentar à tensão do carregador e do cabo, que devem ser as mesmas;

Realizar a manutenção dos aparelhos com técnicos de confiança;

Evitar deixar o celular carregando durante a noite, sobretudo em cima de superfícies que podem dar início a um incêndio, como sofás e camas.

Verificar se a bateria não está vazando;

Não utilizar o telefone enquanto o mesmo carrega.

Como se proteger ao usar o celular enquanto ele carrega

Daniel Ivanaskas/Arte g1

“É corriqueiro esse tipo de ocorrência com aparelho eletrônico envolvendo celular. Essa é a maioria das causas quando a gente vai: estava carregando em cima do sofá, em cima de uma cama, esqueceu durante algumas horas, muitas vezes o carregador não é original e ali se inicia um incêndio”, aponta o sargento Silvano Fortes.

Em casos mais graves, como incêndios, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado através do número 193.

