VÍDEO: chacareiro espanca com pauladas homem que teria furtado bomba d’água em Gurupi

Após agressões, o homem foi levado para a delegacia, onde negou crime e não quis denunciar o espancamento. Caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Homem é agredido por dono de chácara que teve bomba d’água furtada

Um suspeito de furto foi capturado por moradores e espancado com um pedaço de madeira no setor Leste em Gurupi, no sul do estado. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem levando golpes nas costas e na cabeça repetidas vezes. Toda agressão foi gravada por outra pessoa.

O homem que bate no suspeito se identifica como o dono da propriedade rural que teria sido furtada pelo suspeito. “Aqui é para malandro que entra na minha chácara. Vai apanhar de pau. Malandro tem que apanhar de pau”, diz o agressor.

Homem foi agredido com pauladas em Gurupi

Reprodução

O caso foi registrado no meio de uma rua no Setor Leste, nesta segunda-feira (6). Enquanto o chacareiro espancava no suspeito, outra pessoa gravou tudo e ainda fez perguntas para o agressor.

Outro vídeo mostra o suspeito em um matagal sendo agredido, enquanto ele negava que tivesse cometido o furto. “Eu faço é assim com vagabundo que me rouba. Para aprender a respeitar homem”, diz o agressor.

A TV Anhanguera apurou com a Polícia Militar que o homem agredido supostamente teria furtado uma bomba d’água e a fiação elétrica, avaliados em cerca de R$ 400. Ele também teria passagens pela polícia por furto e porte ilegal de arma de fogo.

O g1 ainda não conseguiu contato com os envolvidos.

Suspeito foi imobilizado e agredido em Gurupi

Reprodução

A Secretaria da Segurança Pública informou que o fato foi registrado na noite desta segunda-feira (6), pela Polícia Civil. O suposto autor do furto foi apresentado pela Polícia Militar, na Central de Flagrantes, em Gurupi.

Em depoimento, o homem negou a autoria do furto e alegou ter sido agredido, mas não quis registrar boletim de ocorrência sobre a agressão que sofreu.

Ainda segundo a SSP, o objeto furtado não foi encontrado com o suposto autor e ele acabou sendo liberado. O inquérito foi instaurado para apurar os crimes de furto e agressão e será conduzido pela 89ª Delegacia de Polícia de Gurupi.

