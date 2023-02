VÍDEO: Chamas destroem ônibus do transporte coletivo de Palmas na Avenida JK

Incêndio tomou todo o interior do ônibus na tarde desta terça-feira (7). Bombeiros foram chamados para combater o fogo. Ônibus fica destruído após pegar fogo no centro de Palmas

Um ônibus que faz parte da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) ficou destruído após pegar fogo na tarde desta terça-feira (7). O veículo estava na Avenida JK, na saída para a TO-050. Oito passageiros estavam no veículo e conseguiram sair.

Imagens registradas por pessoas que passavam pelo local mostram o momento em que as chamas tomavam todo o interior do ônibus, saindo pelas janelas. O fogo liberou também muita fumaça na região.

Veículo ficou destruído no incêndio

Os bombeiros foram acionados e por volta das 15h já estavam combatendo o incêndio no veículo. O cinegrafista Nonato Silva conseguiu fazer imagens logo após as equipes extinguirem as chamas, e mostrou a situação em que ficou o veículo. (Veja vídeo acima)

A Prefeitura de Palmas informou que o problema começaram enquanto o veículo trafegava na avenida, próximo ao Palacinho. Os oito passageiros foram retirados e não se feriram.

Equipes da ATCP e da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) estiveram no local para tomar providências necessárias e apurar as circunstâncias do incidente, disse a prefeitura. Também explicou que está em contato com as autoridades que vão apurar a situação e que manterá a população atualizada sobre o incidente.

Bombeiros combateram o incêndio ao ônibus na avenida JK

