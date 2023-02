VÍDEO: chuva alaga mercado, invade casas e arrasta carro em Valinhos; Vinhedo remove famílias por risco de deslizamento

Transtornos foram registrados ao longo da tarde desta terça-feira (28); não houve feridos. Defesa Civil alertou para chuvas intensas na região. Veja imagens causadas pelas chuvas em Valinhos e Vinhedo

Um temporal atingiu Valinhos (SP) e Vinhedo (SP) na tarde desta terça-feira (28) e provocou alagamentos e enxurradas em vias da cidade. Houve, ainda, registros de granizo em alguns pontos. Não há informações de feridos até esta publicação.

Na avenida Rosa Belmiro Ramos, o supermercado Flex Atacarejo foi invadido pela água. Imagens feitas dentro da unidade mostram trabalhadores com rodos para escoar a água.

Segundo o Flex Atacarejo, a área de entrada e saída de clientes, posicionada próximo aos caixas, foi alagada. Por precaução, a unidade foi fechada às 16h30 para retirada da água e higienização do local.

“O Flex Atacarejo também informa que nenhum produto do estabelecimento foi afetado. Uma equipe noturna trabalhará nos esforços para que o local esteja totalmente apto para a reabertura amanhã, quarta-feira, 1º de março, a partir das 7h”, informou a empresa.

Mercado na Avenida Rosa Belmiro Ramos, em Valinhos, ficou alagado durante chuva

Ao menos um carro foi arrastado durante a chuva. Um morador registrou o veículo submerso próximo à estação de trem da Avenida 12 de Outubro, no bairro Chácaras Alpina.

A Prefeitura de Valinhos informou que também foram registrados alagamentos na Avenida Paulista, próximo à rodoviária e à fonte Santa Tereza, e em frente ao Country Club.

Na região do bairro Paulista, casas foram inundadas na Estrada Matiazzo.

Imagens recebidas pelo g1 e pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostram a Rodovia Municipal dos Andradas, no bairro Jardim Lorena, completamente debaixo d’água.

Na Rua Capivari, no bairro São Cristóvão, um morador registrou a força da enxurrada que descia a via.

Além dos alagamentos, um raio atingiu uma árvore em frente ao Conselho Tutelar. Nenhum carro que passava pela Rua Treze de Maio, na Vila Olivo, foi atingido pelas partes da palmeira que caíram.

Palmeira foi atingida por raio em Valinhos

Vinhedo

Em Vinhedo, a Defesa Civil informou que iniciaria, no final da tarde, a remoção das famílias que moram em quatro casas com alto risco de queda por conta de deslizamentos. Os imóveis ficam entre as ruas Goiás e Otávio Tasca.

O temporal também teve granizo e causou alagamentos e enxurradas em ao menos quatro trechos (veja abaixo):

Avenida Otávio Tasca – Vila Romana

Praça do Aquário – Avenida Dourado

Rua Luar do Sertão – Vila João XXIII

Rua Teodoro S. Pisoni – Fazenda Santana

No caso da Praça do Aquário, a represa que corta o local transbordou e alagou parte da Avenida Dourado.

Represa que corta a Praça dos Aquários, em Vinhedo, transbordou

Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil do estado de São Paulo divulgou, também nesta terça-feira, um novo alerta sobre chuvas acompanhadas por raios, rajadas de vento e granizo na região de Campinas (SP). A previsão é de 80 mm de precipitação até quinta-feira e, com isso, há possibilidade de danos nas cidades.

