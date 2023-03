VÍDEO: chuva deixa vias alagadas na costa sul de São Sebastião, SP

Defesa civil prevê 50 milímetros de chuva para as próximas horas no município.

Imagens divulgadas pelo prefeito da região de Boiçucanga

Chove forte na região nesta sexta-feira (10) e um dos municípios afetados é São Sebastião, no litoral norte. Segundo vídeos divulgados pelo próprio prefeito Felipe Augusto (PSDB), diversos pontos da cidade ficaram alagados (veja o vídeo acima).

Conforme os vídeos compartilhados pelo prefeito, as ruas em Boiçucanga estão cheias d’água. De acordo com a prefeitura, houve registros de alagamentos, principalmente, na costa sul do município na região de Juquehy, Boiçucanga e Sahy.

Apesar disso, a informação é de que não foi registrado nenhuma ocorrência grave até o momento.

Segundo previsão da Defesa Civil Estadual, a previsão é de pancadas de chuva fortes e tempestade à noite no município. A expectativa é que o acumulado deva chegar a 50 mm de chuva.

