VÍDEO: cliente flagra rato em supermercado de São Carlos; unidade vê ‘incidente isolado’

Vigilância Sanitária esteve no Jaú Serve da Vila Prado e não foram encontradas irregularidades, na quinta (2). Unidade foi notificada para aumentar monitoramento e pontos estratégicos de iscas. Cliente flagra rato em prateleira de pães em supermercado de São Carlos

Um cliente flagrou um rato em uma prateleira de pães em um supermercado na Vila Prado, em São Carlos (SP), no domingo (26).(confira o vídeo acima).

O Jaú Serve informou que o caso foi um incidente ‘isolado e pontual’. (veja abaixo o posicionamento completo).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

(Correção: ao publicar esta reportagem o g1 errou ao informar que o vídeo foi feito na quinta-feira (2). A gravação foi feita no domingo (26) por Rodrigo Albuquerque. O texto foi atualizado às 18h18 do dia 3/3/2023).

O vídeo foi feito por Rodrigo Albuquerque e enviado ao g1. Ele disse que chamou a gerência do estabelecimento e o animal foi retirado do local.

Rato encontrado em prateleira de supermercado em São Carlos

Rodrigo Albuquerque/Arquivo Pessoal

Após uma denúncia, a Vigilância Sanitária foi ao local na quinta e não constatou irregularidades. O supermercado foi notificado para aumentar o monitoramento e pontos estratégicos das iscas para ratos.

“Porém não foi encontrado nenhum vestígio de roedores ou fezes no local de armazenamento dos pães”, informou a prefeitura, que vai retornar na próxima semana na unidade para verificar o cumprimento das medidas.

O que diz o supermercado Jaú Serve

Em nota enviada ao g1, o supermercado Jaú Serve informou que o caso foi um “incidente isolado e pontual”, “não condizendo com sua política de segurança alimentar e de rigoroso cumprimento da legislação”.

Disse ainda que todas as unidades têm assistência permanente de profissionais e empresa especializada em controle de pragas urbano.

Veja a nota na íntegra:

Comunicado

Diante do compromisso do Jaú Serve Supermercados com seus clientes e colaboradores esclarecemos que a imagem mostrando um rato na prateleira de uma de suas lojas representou um incidente pontual e isolado, não condizendo o fato com sua política de segurança alimentar e de rigoroso cumprimento da legislação, possuindo em todas as suas unidades assistência permanente de profissionais e empresa especializada no controle de pragas urbanas.

Ainda, o Jaú Serve Supermercados assevera o atendimento de toda a legislação, especialmente sanitária, para funcionamento, tanto que concedidas as autorizações pelos respectivos órgãos públicos.

Finalmente, após o insólito episódio o estabelecimento foi fiscalizado pela Vigilância Sanitária Municipal e nada de irregular foi constatado, sendo mantido seu integral funcionamento, o que corrobora os esclarecimentos ora apresentados.

O Jaú Serve Supermercados reafirma que a referida loja, bem como as outras unidades da rede, ao longo de seus mais de 50 anos de história, sempre foram e continuam sendo ambientes seguros para a realização de compras.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Ufficio Stampa