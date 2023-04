VÍDEO: como funciona a conta para os gastos públicos no novo arcabouço fiscal

70% da receita ou crescimento real com teto de 2,5%? O g1 explica qual regra usar e como fazer o cálculo. Entenda como funciona o arcabouço fiscal

O chamado “arcabouço fiscal”, a nova regra para as contas públicas que vai substituir o teto de gastos, foi apresentado nesta quinta-feira (30).

Basicamente, ela persegue uma meta de resultado primário estabelecida pelo governo, com o objetivo que as receitas sejam maiores que as despesas – para diminuir a dívida pública e permitir mais gastos e investimentos em áreas como saúde, educação e infraestrutura.

Para isso, o governo precisa garantir que tenha mais dinheiro para gastar a cada ano, mas também impor um limite para esse aumento. E ele propõe isso usando duas regras principais: uma ligada ao cumprimento do resultado primário e outra ligada ao crescimento real das despesas em relação ao ano anterior.

Veja, no gráfico abaixo e no vídeo acima, como funcionam esses regimes com exemplos que traduzem as porcentagens em valores absolutos. Para fazer as projeções, o g1 contou com consultoria do economista Tiago Sbardelotto, da XP Investimentos.

Entenda o arcabouço fiscal em números

g1

Como vai funcionar

O intervalo, ou “banda”, para o resultado do primário vai funcionar nos moldes do que hoje acontece com o sistema de meta da inflação: existe o centro da meta e as faixas de tolerâncias para mais e para menos.

Para 2024, por exemplo, a meta do governo é igualar a receita e a despesa – o que resultaria em um resultado primário de 0% do PIB. Pelo sistema proposto, a meta será considerada “cumprida” se ficar entre um déficit de 0,25% e um superávit de 0,25%.

Caso o resultado primário do governo fique acima do teto da meta, o excedente poderá ser utilizado para investimentos. Se o resultado primário ficar abaixo da banda, as despesas no ano seguinte poderão crescer somente 50% do crescimento da receita no exercício seguinte.

Além disso, há ainda limites, mínimo e máximo, para o crescimento real (descontada a inflação) da despesa primária, que varia entre 0,6% e 2,5%.

Caso o Brasil tenha dificuldade de compor as receitas (cumprir metas e arrecadar impostos), o crescimento real dos gastos não poderá ser inferior a 0,6%.

Já em bons anos, em que o Brasil conseguir aumentar muito a arrecadação, o crescimento real dos gastos não pode ultrapassar 2,5%.

Na prática, esse intervalo funcionará como o novo teto de gastos. O teto anterior previa a correção dos gastos apenas pela inflação — ou seja, com crescimento real de 0%. Essa nova regra flexibiliza o limite anterior.

Um ponto: a proposta prevê que as despesas de saúde cresçam a 15% da receita líquida e as de educação, a 18%. Ou seja, terão crescimento real, acima da inflação.

O novo arcabouço fiscal também não limita despesas como o fundo da educação básica (Fundeb) e o piso da enfermagem já aprovado pelo Congresso.

Vittorio Rienzo