Imagens mostram que a motocicleta em que viajava Edmara Alexandre Santos, em Garça (SP), estava com a lanterna acesa. À polícia, condutora do carro alegou que a moto estava com a luz traseira desligada e por isso não teria enxergado a vítima. Vídeo contradiz versão de motorista sobre acidente que matou mulher no interior de SP

Imagens de sistema de monitoramento mostram que a motocicleta em que viajava Edmara Alexandre Santos, de 47 anos, estava com a lanterna acesa. O registro contradiz o depoimento da motorista do carro que atingiu a moto, em Garça (SP). (Veja acima.)

Segundo o boletim de ocorrência, à polícia, a condutora do carro, de 46 anos, alegou que a moto estava com a luz traseira desligada, razão pela qual não teria a visto na pista.

O acidente aconteceu na noite de terça-feira (21) na Rodovia Prefeito Francisco de Assis Bosquê (SP-349) e Edmara Alexandre, que estava na garupa da moto, não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil confirmou que a moto que aparece no vídeo é a envolvida no acidente. Nas imagens, é possível ver que, desde que entra na rodovia, por meio de uma alça de acesso, até o momento da colisão, a motocicleta aparece tanto com o farol, quanto com a lanterna ligados.

O vídeo também mostra a chegada do carro à via. Ele entra na rodovia menos de 20 segundos depois da moto. Cerca de 20 segundos mais tarde, o acidente acontece. Com o impacto da batida, o carro chega a sair da pista.

De acordo com o BO, havia um adesivo no para-brisa do carro que possivelmente dificultava parte da visão da condutora.

Para-brisa do carro que atingiu a moto em que viajava Edmara Alexandre Santos, em Garça (SP)

O condutor da moto e namorado de Edmara sofreu ferimentos graves e também foi levado para o hospital. Segundo a família, o homem já recebeu alta e passa por cuidados médicos em casa.

Ele e a condutora do carro realizaram o teste do bafômetro, que não identificou presença de álcool.

“O vídeo mostra perfeitamente que a moto estava no lugar correto, com lanterna acesa e em velocidade baixa. É revoltante ver as imagens. E mais revoltante ainda saber que os culpados seguem a vida normalmente enquanto minha irmã nunca mais vai voltar”, disse ao g1 a irmã da vítima, Eliana Alexandre Santos, de 43 anos.

Segundo a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para investigar o caso. A condutora do carro deve ser ouvida nesta quarta-feira, 1º de março.

Família pede justiça

Grupo criado por familiares em homenagem à Edmara Alexandre Santos, morta em acidente de trânsito em Garça (SP)

O vídeo foi compartilhado por Eliana nas redes sociais. Ela, familiares e amigos pedem justiça pela morte de Edmara.

“Pedir justiça não é pedir muito, é pedir o mínimo! Seria necessário um filme, uma série, até mesmo uma novela pra explicar o quão boa ela foi. Como mãe, nunca deixou faltar nada, não negava um dia de serviço pra ninguém. Amor, isso não podia faltar”, escreveu Eliana em uma postagem no Facebook.

Dois dias após o acidente, ela criou um grupo público na rede social para o apelo em homenagem à vítima. “A vida de um inocente importa”, menciona a maioria dos textos publicados na comunidade virtual, que já possui mais de 160 membros.

