VÍDEO: criminoso armado assalta mercadinho em Taubaté, SP

Foram roubados R$ 350 do caixa do estabelecimento; ninguém foi preso. Criminoso armado assalta mercadinho em Taubaté

Câmeras de segurança registraram um assalto mercadinho na noite desta quinta-feira (23) no Residencial Sítio Santo Antônio em Taubaté (veja imagens acima). Ninguém foi preso.

As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o criminoso entra no estabelecimento e aponta uma arma ao funcionário que está no caixa. O bandido faz ameaças e pede que o atendente o entregue todo o dinheiro do local. Foram roubados R$ 350.

Em seguida, o homem sai do estabelecimento e vai embora.Ele deixa o local em uma bicicleta e é acompanhado de outra pessoa, que aguarda na rua.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 21h40 em um mercadinho da rua Doutor José Ortiz Pato, no bairro Residencial Sítio Santo Antônio.

O proprietário registrou um boletim de ocorrência na delegacia seccional da cidade, que investiga o caso. Ninguém ficou ferido na ação e, até o momento, o criminoso não foi encontrado e preso.

