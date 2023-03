VÍDEO: criminoso disfarçado de entregador rouba correntinha de ouro de idosa no litoral de SP

Caso aconteceu na Rua Barão de Cotegipe, em Praia Grande. Criminoso disfarçado de entregador rouba correntinha de ouro de idosa no litoral de SP

Um idosa de 71 anos teve a corrente de ouro roubada um homem disfarçado de entregador, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Imagens de monitoramento obtidas pelo g1, nesta quarta-feira, mostram o momento em que ela é assaltada enquanto voltava da praia. (Veja vídeo acima).

A vítima estava na Rua Barão de Cotegipe, no bairro Jardim Imperador, quando o bandido apareceu de moto e com uma caixa de entrega nas costas. Ele chegou a passar três vezes pela idosa. Na última vez, diminuiu a velocidade, se aproximou e tentou arrancar a corrente dela.

Sem conseguir roubar o objeto, o homem estacionou a moto, desceu do veículo e partiu para cima da vítima, que ainda tentou se defender, sem sucesso, com a cadeira de praia. O criminoso pegou a joia, subiu na moto e fugiu.

De acordo com uma moradora da região, que não quis se identificar, contou que o local tem sido alvo constante de bandidos. “Está muito difícil andar na rua. Todos os dias tem motoqueiro disfarçado de motoboy atacando”, contou ela.

Ela contou ainda que demais moradores criaram um grupo nas redes sociais para alertar e avisar sobre ocorrências de furtos e roubos. Eles fazem parte do programa vizinhança solidária.

Em nota, a Secretaria de Assuntos de Segurança Pública (Seasp) de Praia Grande informou que equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar (PM) percorrem as ruas dos bairros da região para prevenir e coibir crimes. Moradores podem solicitar apoio da GCM pelo telefone 153.

O g1 entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) mas até a última atualização dessa reportagem não obteve retorno.

Vittorio Rienzo