VÍDEO: Criminosos abrem fogo contra delegacia e disparos passam perto de criança no litoral de SP

Dois homens em uma moto passaram atirando contra o 5º DP de Santos, no litoral de São Paulo. Conforme apurado pelo g1, o garupa efetuou ao menos cinco disparos na direção do do prédio na tarde desta quarta-feira (8).

As balas passaram por uma criança que estava próxima do balcão de atendimento ao público. Uma delas chegou a perfurar uma divisória que separa a entrada do interior da delegacia. O disparo atingiu o teto – um funcionária estava perto do local.

As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Noroeste, no bairro Bom Retiro.

O g1 entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.

Fuga e mortes no 5ºDP

Em 21 de fevereiro, no mesmo 5º DP, uma fuga de presos terminou com dois criminosos mortos dentro da delegacia, dois baleados e socorridos ao hospital e um policial ferido, este também conduzido a uma unidade de saúde.

Na época, a SSP-SP informou que apenas um dos seis criminosos que estavam em cárcere conseguiu escapar. O sexto bandido permaneceu dentro da cela durante toda a ação.

A Secretaria disse, ainda, que os presos empreenderam fuga assim que um investigador abriu a cela onde eles estavam – a reportagem não foi informada sobre o motivo da abertura da porta. Sabe-se, no entanto, que os criminosos golpearam a cabeça do policial e correram.

Fuga de delegacia em Santos tem dois criminosos mortos e um policial agredido

