VÍDEO: cuíca-lanosa é resgatada em árvore de Tambaú e solta em mata

Defesa Civil liberou o animal, que é um dos menores marsupiais do mundo, em área com água. Defesa Civil de Tambaú resgata uma cuíca, animal raro na zona urbana

A Defesa Civil de Tambaú (SP) resgatou uma cuíca-lanosa que estava na zona urbana, na manhã desta terça-feira (28) e a soltou em uma área de mata (veja vídeo acima).

O animal estava em cima de uma árvore, no bairro Wanderley Assalin. Os moradores do local estranharam o animal e acionaram a Defesa Civil que fez o resgate.

O animal resgatado em Tambaú foi avaliado por um veterinário e depois solto em uma mata onde há bastante água, uma vez que essa espécie vive perto de rios e lagos.

Defesa Civil de Tambaú resgatou uma cuíca em cima de uma árvore na cidade

Defesa Civil de Tambaú/Divulgação

Cuíca

A cuíca é um dos menores marsupiais do mundo e é muito difícil de ser encontrada em cidades. A cuíca-lanosa (Caluromys philander) pertence à família Didelphidae, composta por 19 gêneros e 92 espécies. Uma curiosidade é que cerca de 55 destas espécies são encontradas no Brasil.

O animal tem pelagem no tom pardo. As patas rosadas não têm pelos. Um traço escuro vai da testa ao focinho. A cauda é comprida e despelada. Os olhos variam do castanho ao alaranjado. Outra característica do animal são as orelhas grandes.

A espécie pode medir até 25,8 centímetros e pesar entre 150 e 390 gramas. Distribui-se pela região amazônica até o sul do Brasil. Há ocorrência da espécie em São Paulo, no Paraná e Rio de Janeiro.

Cuíca foi resgatada pela Defesa Civil de Tambaú e solta em área de mata

Defesa Civil de Tambaú

Vive em florestas tropicais, subtropicais e mata ciliares de ambiente úmidos. Costuma percorrer a copa das árvores e utiliza cavidades nas árvores para construir o ninho.

Alimenta-se de artrópodes, frutas, néctar e também de gomas das árvores. É animal quieto, porém ativo à noite. A espécie de hábito solitário vive aos pares no período reprodutivo, quando o macho corteja a parceira.

A fêmea pode ter até sete filhotes, mas geralmente nascem quatro. A gestação dura apenas duas semanas e os filhotes abandonam a mãe após atingir 130 dias de vida.

