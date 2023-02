VÍDEO: curto-circuito na rede elétrica deixa moradores sem energia em Ariquemes, RO

Energisa disse que a energia já foi restabelecida para os 100 clientes afetados pela ocorrência. Ainda não se sabe a causa do curto-circuito. Curto-circuito na rede elétrica deixa moradores sem energia em Ariquemes, RO

Imagens feitas por uma câmera de segurança mostram o momento em que a rede elétrica do bairro Jardim Paraná, em Ariquemes (RO), entra em curto-circuito, na noite de quarta-feira (1º).

Ao g1, a distribuidora de energia, a Energisa, explicou que a “energia já foi restabelecida para os 100 clientes afetados pela ocorrência”.

Além disso, técnicos da Energisa trabalham para identificar a causa do problema, com “análise minuciosa da rede de energia para evitar ocorrências similares no futuro”.

Em caso de falta de energia, a Energisa explica que é importante entrar em contato com a empresa através dos canais de atendimento 24 horas, como o aplicativo Energisa On (Android e IOS), atendente virtual pelo WhatsApp, site ou no 0800 647 0120.

Vittorio Ferla