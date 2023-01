Vídeo de ambulante imobilizado e preso por desacato em praia de área nobre do litoral de SP causa revolta: ‘inadmissível’

Fiscais abordaram o homem, de 19 anos, por vender produtos ‘clandestinos’ em um praia de Riviera de São Lourenço, em Bertioga (SP). Vendedor ambulante é imobilizado no chão e puxado pelas pernas durante abordagem da PM

Um vendedor ambulante de 19 anos foi filmado no chão enquanto era imobilizado e puxado pelas pernas durante uma abordagem da Polícia Militar e de fiscais municipais em uma praia em Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), ele foi preso por desacato. Imagens obtidas pelo g1, nesta terça-feira (24), mostram a ação dos agentes (veja o vídeo acima).

A abordagem ocorreu na manhã de segunda-feira (23) durante uma fiscalização de comércio irregular realizada pela Diretoria de Abastecimento e Comércio. As cenas causaram revolta entre os ambulantes.

“Indignada pela tal situação que está ocorrendo em Riviera de São Lourenço. A fiscalização juntamente com os policiais aparecem no vídeo agredindo um trabalhador ambulante. Isso é inadmissível. Até quando as pessoas de boa índole irão ficar correndo riscos como este? Tem tantos bandidos soltos assaltando as pessoas, e eles [fiscais e policiais] estão caçando trabalhador. É angustiante”, disse uma vendedora que não quis se identificar.

Em nota, a Prefeitura de Bertioga informou que os fiscais identificaram o homem comercializando produtos “de forma clandestina” na praia. A administração municipal afirmou que o homem, ao ser abordado pelos fiscais, os agrediu verbalmente e ameaçou um deles de morte, sendo necessário acionar a PM para contê-lo, momento em que ele reagiu à prisão e precisou ser imobilizado.

A SSP-SP informou confirmou a nota emitida pela prefeitura, destacando que o ambulante também ofendeu os policiais militares. A pasta disse, inclusive, que o homem chegou a danificar a viatura.

Ele foi contido, algemado e encaminhado à Delegacia de Bertioga, onde permanece à disposição da Justiça. O g1 entrou em contato com a Polícia Militar, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

