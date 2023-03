Vídeo de universitárias de SP debochando de colega por ter 40 anos viraliza e gera indignação

Estudantes de Bauru (SP) chegaram a dizer que mulher deveria ‘estar aposentada’. Universidade afirmou que medidas serão tomadas em relação às alunas envolvidas, que se dizem arrependidas. Em vídeo, universitárias de Bauru debocham de colega de sala de 40 anos

Um vídeo que viralizou na internet mostra três estudantes de uma universidade particular de Bauru (SP) debochando de uma mulher que também estuda na instituição pelo fato de ela ter 40 anos.

Uma publicação feita na sexta-feira (10) no Twitter já soma mais de três milhões de visualizações. Na postagem, uma das universitárias aparece gravando um vídeo para uma rede social enquanto conversa com as outras duas.

No vídeo, ela ironiza: “Gente, quiz do dia: como ‘desmatricula’ um colega de sala?”. Logo depois, outra responde: “Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada”. “Realmente”, concorda a terceira.

Em seguida, a estudante que grava o vídeo diz: “Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Eu tenho essa opinião”. Elas chegam a dizer que a mulher “não sabe o que é Google”. (Veja o vídeo acima.)

‘Sempre teve o sonho de estudar e nunca teve oportunidade’, diz sobrinha de universitária hostilizada por ter 40 anos

‘Velhofobia’: saiba o que é etarismo e como o preconceito aparece no dia a dia

Vídeo compartilhado em uma rede social já soma mais de três milhões de visualizações

Twitter/Reprodução

De acordo com a assessoria da universidade, as três mulheres são alunas de biomedicina, maiores de idade. Ao g1, uma delas disse que as três estão arrependidas do que falaram e que o vídeo foi uma “brincadeira de mau gosto”.

Ela contou que as imagens foram postadas inicialmente no “close friends” do Instagram (recurso que permite que o usuário selecione seguidores específicos), mas acabou saindo da roda de amigos e viralizou.

“Nunca foi na intenção de dizer que pessoas de mais idade não podem adquirir uma graduação, pois não tenho esse pensamento. Foi uma fala imprudente e infeliz que tomou uma proporção que não imaginávamos”, disse uma das estudantes.

O g1 também conversou com a vítima do caso, mas ela preferiu não dar entrevista para se preservar.

Sobrinha se manifestou

O vídeo das estudantes foi compartilhado por várias pessoas nas redes sociais, inclusive pela sobrinha da vítima. Em uma publicação na rede social, ela desabafou sobre o episódio.

“Minha tia, de 40 anos, sempre batalhou trabalhando sem parar desde pequena com as irmãs, para ajudar a minha avó e a cuidar dela”, escreveu.

“Ela sempre teve o sonho de estudar e nunca teve oportunidade. Hoje, ela conseguiu entrar em um curso que ela sempre quis e estava muito feliz e animada para começar as aulas, e daí surgem três meninas que só vivem na própria bolha, gravando vídeo zombando pela minha tia ser a mais velha da turma”, disse.

Na mesma publicação, a sobrinha pede por um posicionamento da universidade. “Que tipo de tratativa vocês vão dar para essas alunas de vocês? Que tipo de profissional essas meninas vão ser? Fico indignada”, questionou.

Sobrinha da estudante de 40 anos se manifestou sobre o caso em Bauru em uma rede social

Instagram/Reprodução

LEIA TAMBÉM:

Idoso viraliza ao ir até a mãe, de 97 anos, com beca e diploma

Ex-empregada vira advogada aos 63 anos: ‘Nunca é tarde’

Mãe na adolescência, auxiliar de limpeza vira pedagoga: ‘Superei estatística’

O que diz a universidade

A universidade publicou uma nota na rede social horas depois, mas sem fazer menção direta ao caso.

No comunicado, afirma que não compactua com qualquer tipo de discriminação e que acredita que “todos devem ter acesso à educação de qualidade, desde pequenos até quando cada um quiser, porque educação é isso: autonomia”.

A publicação também diz que “as oportunidades não são iguais para todo mundo em todos os momentos da vida. Sabemos, por exemplo, que os pais, muitas vezes, abrem mão da sua formação para oferecer as melhores oportunidades para seus filhos e, somente depois, optam por se profissionalizarem”.

Universidade publicou nota de posicionamento horas depois

Instagram/Reprodução

Nos comentários da publicação, várias pessoas cobraram medidas por parte da instituição. “Não vai ter uma retratação das queridas? Uma ação disciplinar? Por acho que só um posicionamento não haverá mudanças!!!”, disse uma mulher.

“Queremos uma ação disciplinar para que fiquem TODOS cientes que esse tipo de atitude é totalmente descabível e não venha se repetir nunca mais”, comentou outra.

Ao g1, a assessoria da universidade disse que está tomando medidas em relação às universitárias envolvidas no caso. “Mas por respeito a todos os envolvidos estamos trabalhando no âmbito institucional e não divulgaremos”, disse.

De acordo com uma das jovens que aparece no vídeo, a faculdade orientou as estudantes e “deu a oportunidade de recomeçar e amadurecer, mudar nossos pensamentos e perceber que comentários assim, sendo brincadeira ou não, são levados muito a sério”.

Preconceito com idade

Etarismo é o nome dado à discriminação e ao preconceito relacionado com a idade de uma pessoa. Essa repulsa pode resultar, inclusive, em violência verbal, física ou psicológica.

No dia a dia, o etarismo pode se manifestar de diferentes maneiras: como piadas, infantilização ou atitudes que geram exclusão da vítima. No meio profissional, esse preconceito também se mostra em postagens de candidaturas de vagas de emprego com limite de idade ou em frases como “você está velho para isso”.

As denúncias de violações de direitos humanos podem ser feitas de maneira anônima pelo Disque Direitos Humanos, o Disque 100.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vittorio Ferla