VÍDEO: deputada Thainara Faria afirma que foi vítima de racismo na Alesp: ‘não é mal entendido’

Parlamentar gravou um vídeo denunciando que servidora não permitiu que ela assinasse o livro de presença, dizendo que “era apenas para deputados e deputadas”. Deputada Thainara Faria afirma que foi vítima de racismo na Alesp

A deputada estadual Thainara Faria (PT) disse ter sido vítima de racismo estrutural na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) , durante uma sessão solene nesta sexta-feira (31). Ela postou um vídeo em sua rede social denunciando o caso. Veja vídeo acima.

De acordo com a parlamentar, que iniciou a carreira política como vereadora em Araraquara (SP), ela participou da entrega do ‘Prêmio Theodosina Rosário Ribeiro’, proposto pela deputada Leci Brandão (PCdoB), e quando foi assinar a lista de presença, uma servidora alegou que o livro de assinaturas era apenas para parlamentares.

Em nota, a equipe da deputada informou que essa não é a primeira vez que ela sofre racismo na Alesp e será enviado ao presidente da casa, o deputado André do Prado (PL), um requerimento para abertura de sindicância interna para investigação do ocorrido. (veja abaixo na íntegra).

Deputada Thainara Faria (PT) durante solenidade na Alesp nesta sexta-feira (31)

Reprodução/Instagram

“Eu passei três horas na mesa, numa atividade belíssima promovida pela deputada Leci Brandão com uma placa escrito ‘deputada Thainara Faria’, fiz fala, fiz tudo e na hora que eu fui descer para assinar livro de presença dos deputados e das deputadas, a servidora falou ‘Esse livro é só para os deputados e para as deputadas'”, disse.

“E eu vou perguntar pra vocês: isso foi um mal entendido? (…) Isso não é mal entendido, gente. Isso é racismo puro e o pior tipo de racismo que existe que é o estrutural”, completou.

O g1 questionou o gabinete da deputada se ela irá registrar um boletim de ocorrência sobre o caso e se abriu queixa na Alesp aguarda retorno.

Em nota, a Alesp disse que o presidente da casa, André do Prado (PL), se solidarizou com a deputada e que, de imediato, determinou providências ao secretário-geral parlamentar, que substituiu a funcionária pública envolvida no episódio e que o caso será avaliado no âmbito administrativo.

Racismo estrutural

Deputada estadual Thainara Faria (PT) denuncia suposto caso de racismo na Alesp

Reprodução/Instagram

Thainara disse que durante a solenidade usava o broche que identifica os deputados. Segundo a parlamentar, ela havia esquecido o acessório em casa e ao chegar na Alesp pediu um novo para não passar por nenhuma situação constrangedora durante a atividade.

“Hoje de manhã eu pedi para pegar esse botton aqui, que a gente anda com ele pra identificar que a gente é deputado, para exatamente não passar por isso. Aí a servidora disse ‘mas a deputada já tem’ e eu tinha esquecido o meu em casa. Eu exatamente não queria passar por racismo por conta da trança e por estar circulando nessa Casa fora dos padrões”, disse a parlamentar.

Ela legendou o vídeo, que até a publicação da reportagem somava mais de 2 mil curtidas. “Faço questão de postar o vídeo chorando, primeiro pra mostrar que o racismo dói, machuca, o racismo MATA. E segundo pra mostrar que a gente não é forte o tempo inteiro”, escreveu.

Confira a nota da equipe da deputada na íntegra:

Nota sobre o caso de racismo sofrido dentro da Alesp pela Deputada Thainara Faria

Nesta sexta-feira (31), a deputada estadual por São Paulo, Thainara Faria (PT), voltou a sofrer racismo dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP).

Ao terminar de participar da Sessão Solene de entrega da Medalha Theodosina Ribeiro, evento criado para homenagear mulheres negras, Thainara, que é uma mulher negra, foi registrar sua presença e foi impedida por uma servidora da Alesp, que argumentou ser uma atividade restrita aos deputados da casa.

Thainara participou da mesa do evento e durante todo o tempo esteve com uma placa à sua frente, identificando-a como deputada, além de ter em sua roupa um broche para sinalizar seu cargo dentro da Alesp. E mesmo com tudo isso não foi o suficiente para a servidora permitir que ela assinasse o livro.

Essa não é a primeira vez que Thainara sofre racismo desde que tomou posse como deputada, eleita com 91.388 votos. Na cerimônia, no dia 15 de março, a parlamentar foi impedida de entrar no plenário da casa, por ser um evento fechado para deputados. Mesmo após falar que era uma deputada eleita, sua entrada não foi permitida.

Thainara só conseguiu passar para o Plenário após a intervenção de outros funcionários, que a reconheceram. No mesmo dia, outras situações como essa ocorreram com a deputada.

Nosso mandato não vai deixar impune mais um caso de racismo dentro da Alesp. Será enviado ao presidente da casa, o deputado André do Prado (PL), um requerimento para abrir uma sindicância interna para que se investigue o ocorrido.

O mandato conta com o apoio da Liderança da bancada do PT da Alesp – deputado Paulo Fiorilo, que já se colocou à disposição da parlamentar para somar forças no processo. A deputada Leci Brandão (PCdoB) também colocou seu mandato à disposição, além de outros parlamentares que declararam solidariedade à Thainara.

O racismo quando não dói, mata. Chega de tratar pretos e pretas como escória da sociedade. Vamos exigir que a Alesp não só não aceite o racismo, como também uma administração antirracista. O racismo mata, o racismo dói, e não vai doer mais em nós.

Equipe Thainara Faria

