VÍDEO: DIG de São João da Boa Vista prende suspeito de ameaçar frentista com faca e roubar R$ 300

Roubo aconteceu na madrugada de quarta-feira (25). Ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. Suspeito rouba R$ 300 de posto de combustível em São João da Boa Vista

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São João da Boa Vista (SP) prendeu na noite de quinta-feira (26) um jovem de 18 anos suspeito de assaltar um posto de combustíveis na cidade.

O roubo aconteceu na madrugada de quarta-feira (25). Armado com uma faca, o suspeito ameaçou o frentista que trabalhava no local e fugiu com R$ 300 do caixa. A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento (veja o vídeo acima).

A equipe de investigadores da DIG comandada pelo delegado Jorge Mazzi conseguiu identificar o autor do roubo, que foi detido um dia após o crime.

Segundo o delegado, o jovem é investigado por outros furtos praticados em estabelecimentos comerciais.

Com a prisão temporária decretada pela Justiça, o jovem foi recolhido para a cadeia de São João da Boa Vista.

valipomponi