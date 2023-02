VÍDEO: dirigível chama atenção de moradores em Ribeirão Preto, SP; entenda

Aeronave sobrevoou diversos pontos da cidade nesta terça-feira (28). Modelo é o primeiro a ter registro para atuar comerciante na América Latina. Moradores registram dirigível em Ribeirão Preto, SP

Moradores que olharam para o céu em Ribeirão Preto (SP) na manhã desta terça-feira (28) tiveram uma surpresa: um dirigível sobrevoando diversos bairros da cidade.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram a aeronave percorrendo a Vila Tibério, na zona Oeste, e a região do Anel Viário Sul (Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, SP-322). (assista acima)

Também há relatos de que o dirigível foi visto sobrevoando a região Norte da cidade. O modelo se assemelha aos antigos zeppelins, símbolos da aviação comercial após a 1ª Guerra Mundial (1914-1918).

Ao g1, a Rede Voa, concessionária que administra o Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto, disse que o dirigível decolou do local por volta das 9h.

O motivo

A aeronave que sobrevoou Ribeirão Preto foi produzida pela Airship, de São Carlos (SP). Segundo a empresa, o “passeio” teve como objetivo apresentar o dirigível, que foi o primeiro a obter o registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para atuar comercialmente na América Latina.

A certificação foi publicada no final de 2022. Ainda de acordo com a Airship, a aeronave tem 49 metros de comprimento, pesa 1,2 tonelada e comporta cinco passageiros, além do piloto. A autonomia de voo é de cinco horas.

O ADB-3-3 é um dirigível de envelope não rígido (“Blimp”) derivado de um projeto norte-americano que foi adquirido pela Airship do Brasil. O lançamento da aeronave foi feito em São Carlos, em 2017.

Dirigível visto no céu em Ribeirão Preto, SP

Reprodução/Rede social

