VÍDEO: Dupla armada assalta barbearia em Taubaté

Dois homens encapuzados invadiram e assaltaram uma barbearia nesta sexta-feira (10), em Taubaté. Câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos (veja vídeo acima).

De acordo com o proprietário do local, o crime aconteceu por volta das 20h, na unidade que fica no bairro Portal da Mantiqueira. Um dos criminosos estava armado.

Na ação, os homens roubaram dois celulares, dinheiro dos clientes e também todo o dinheiro do caixa do estabelecimento.

Os seis clientes e os três funcionários que estavam no local não ficaram feridos. O dono da barbearia informou que essa foi a primeira vez que o estabelecimento foi assaltado.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local após o crime. Até a publicação desta reportagem, o caso ainda não havia sido registrado na Polícia Civil. Ninguém foi preso.

Mata