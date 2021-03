Video editing e dintorni: Matteo Rossi ci racconta il (bello del) suo mestiere

Oggi siamo con Matteo Rossi che si occupa di fotografia e video editing. Siamo andati a conoscerlo meglio per farci raccontare meglio il suo mestiere, quando e come ha iniziato, oltre che per curiosare sui suoi recenti progetti e lavori…

Fotografo ma soprattutto videomaker, esatto? Quando hai cominciato?

Ho iniziato a stare davanti in teoria…Poi ho abbandonato il canale youtube che avevo creato, anche con numeri interessanti (più di 100 mila iscritti e 35 milioni di Views). Ho iniziato a circa 20 anni (13 anni fa), ma col tempo mi sono molto di più appassionato alla post produzione. Da circa 7-8 anni l’ho trasformato nel mio unico lavoro.

Qual’è la parte più entusiasmante del tuo mestiere?

Ce ne sono molte di parti interessanti. Forse quando verso mezzanotte parte la scimmia creativa in testa ed inizi a montare quello che hai girato qualche giorno prima, quel momento di creatività è sempre molto bello. Vedere la creazione finale è sempre una soddisfazione.

Di cosa ti stai occupando attualmente?

Avrei voluto rispondere che ero già in fase organizzazione matrimoni ma il settore si è molto fermato. Mi sto dedicando a due aziende principalmente. Per la prima sto realizzando video corsi sportivi per intrattenere e far allenare chi è rimasto a casa dopo le chiusure delle palestre, con un’altra azienda mi dice anche meglio sul reparto culinario: video vlog per preparazioni e cottura di carni. Il bello è che una volta cotta la carne giustamente vanno anche mangiate. Indovina chi aiuta sempre il cuoco a finire il piatto?

Tre lavori che ti hanno lasciato un bellissimo ricordo.

Il primo non c’entra nulla con il video editing e lo attribuisco all’animazione turistica: indescrivibile se non ne fai parte. Da lì ho imparato a sapere vivere nel mondo del lavoro in ogni condizione di stress o climatica.

Il secondo alla mia prima azienda. 5 anni nel settore radiofonico. Alti e bassi ma alla fine è stato il mio primo lavoro “da ufficio” che non potrò mai dimenticare.

Il terzo è accaduto a Febbraio 2021. Un video di una cottura di un Hamburger sotto una cascata gelata a Madonna di Campiglio. Mai visto così tanto spettacolo in vita mia.

Si può dire che la passione coincide con il lavoro nel tuo mestiere?

Assolutamente sì, è un lavoro che per fortuna ho scelto e che non mi sono ritrovato per caso. Se pur a Natale spero sempre dagli zii il biglietto vincente giusto per campare di soli viaggi (ovviamente con la videocamera sempre in mano) 🙂

Cosa pensi del lavoro in team.

Molto più stimolante e divertente del lavorare da soli. Le idee frullano il doppio. La più grande pecca è trovare persone nel gruppo che non condividono con te li stessi obiettivi.

Zona rossa: l’ultimo set cui hai preso parte.

Proprio lunedì 15 marzo ero sul set di “Amarsi un pò” diretto da Mario Santocchio; sceneggiatore e protagonista l’attore Cristiano D’Alterio. Mare, sole, sabbia e una “dronata” dall’alto per fare le riprese, tutto nella mia bella Ostia: cosa potevo pretendere di più?