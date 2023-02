VÍDEO: estudante se emociona ao saber de aprovação na Fuvest: ‘momento mais perfeito da vida’

Moradora de Brotas (SP), Gabriela Cocato Carvalho, de 20 anos, recebeu a notícia pela mãe e se prepara para mudar Bauru, onde vai cursar odontologia na USP. Ela prestou o vestibular 4 vezes. Estudante de Brotas se emociona ao saber de aprovação na USP de Bauru

A aprovação no curso de odontologia da USP de Bauru emocionou a estudante de Brotas (SP) Gabriela Cocato Carvalho, de 20 anos. Um vídeo mostra o momento em que ela é avisada pela mãe sobre a realização de um sonho, no dia 27 de janeiro. (Confira o momento acima).

“Eu estava tentando entrar no site da Fuvest para ver se eu conseguia abrir a lista, mas o site caia toda hora. Foi quando minha mãe entrou na sala e me mostrou a lista com meu nome na primeira chamada da USP. Foi o momento mais perfeito de toda a minha vida porque sempre foi um sonho para mim. Ter realizado é uma sensação que eu nem tenho como explicar”, disse.

Gabriela já havia prestado o vestibular outras 3 vezes, sendo uma como treineiro. Agora ela se prepara para a mudança de cidade e o início das aulas no dia 13 de março.

“Fui para Bauru ver opções em imobiliárias, mas não está tendo imóveis para estudantes, tem que esperar vagar. Fui em duas repúblicas, mas estava um pouco cheio”, disse.

Mãe e filha de Brotas se emocionam após aprovação no vestibular da Fuvest

Reprodução/EPTV

A história de Gabriela foi contada na série de reportagens do EPTV1, ‘Passei, e agora?’, que também fala da estudante de São Carlos Gabriella Ferreira Marucci da Silva, de 17 anos, conseguiu ser aprovada em 1º lugar em medicina na USP Ribeirão Preto, o 2º curso mais concorrido da universidade.

Confira abaixo a reportagem completa:

‘Passei! E agora?’: veja a emoção de estudantes que garantiram uma vaga na universidade

Listas de espera

Os estudantes que não passaram na 1ª chamada ainda podem ter chances com a divulgação de outras chamadas.

Veja as datas da Fuvest:

10/02- divulgação da 2ª chamada

13/2 às 8h até 14/02 às 16h – matrícula virtual – 2ª chamada

17/02 – divulgação da 3ª chamada

23/02 às 8h até 24/02 às 16h – matrícula virtual – 3ª chamada

Veja as datas da Unesp:

A Unesp deve divulgar 10 chamadas. Os estudantes que aparecerem nas listas devem fazer preenchimento eletrônico do formulário online e envio de forma eletrônica dos documentos de matrícula no sistema de graduação da Unesp. As datas de matrículas presenciais serão definidas ainda.

2ª chamada – convocação e matrícula virtual 09 a 13/02/2023

3ª chamada – convocação e matrícula virtual 14 a 16/02/2023

4ª chamada – convocação e matrícula virtual 17 a 22/02/2023

declaração de interesse em reopção 17 a 22/02/2023

5ª chamada – convocação e matrícula virtual 23 a 27/02/2023

6ª chamada – convocação e matrícula virtual 28/02 a 02/03/2023

7ª chamada – convocação e matrícula virtual 03 a 07/03/2023 preenchimento de vagas remanescentes pelas notas do enem 03 a 07/03/2023

8ª chamada – convocação e matrícula virtual 08 a 10/03/2023

9ª chamada – convocação e matrícula virtual 13 e 14/03/2023

10ª chamada – convocação e matrícula virtual 15 e 16/03/2023

