VÍDEO: evento esportivo de estudantes de medicina tem briga generalizada em São Carlos

Pancadaria foi entre alunos da PUC Campinas e da Faculdade de Medicina de Catanduva. Evento universitário tem briga generalizada em São Carlos

Estudantes de medicina de duas universidades particulares protagonizaram uma briga generalizada, na manhã deste sábado (1º), na abertura dos jogos universitários Pré-Intermed, que ocorre em São Carlos (SP). Vídeos da pancadaria circulam pela internet (veja vídeo acima).

A briga aconteceu no ginásio Milton Olaio Filho. Segundo a organização do evento, os alunos que aparecem nas imagens trocando socos e chutes em toda a quadra são da PUC de Campinas e da Faculdade de Medicina de Catanduva (Fameca).

Evento universtiário de medicina Pré-Intermed tem briga generalizada em São Carlos

Redes sociais/Reprodução

Cerca de 3 mil estudantes participam dessa edição do Pré-Intermed, que reúne 11 atléticas de faculdades de medicina do estado de São Paulo em uma competição com 16 modalidades esportivas.

A Liga Esportiva das Atléticas de Medicina do Estado de São Paulo (Leamesp), responsável pela organização do evento não esclareceu qual foi o motivo da briga. Informou que foi uma confusão entre torcidas, controlada rapidamente pela organização.

A Leamesp ressaltou que repudia toda forma de violência e os responsáveis foram identificados e sofrerão sanções. Disse que o evento fomenta o esporte, o lazer e o turismo universitário e a organização se reunirá para evitar que casos semelhantes voltem a ocorrer.

Estudantes de medicina de duas faculdades brigam em evento universitário em São Carlos

Redes sociais/Reprodução

A PUC-Campinas disse lamentar o ocorrido e condenar qualquer tipo de violência. A instituição informou que a organização de equipes esportivas é uma atividade espontânea de estudantes e não conta com o apoio da universidade.

A Prefeitura de São Carlos disse que apenas empresta o ginásio e os organizadores são responsáveis pelas ambulâncias e pelos seguranças. Ressaltou que caso algo seja quebrado ou estragado no local, a organização do evento terá que arcar com as consequências.

A reportagem não conseguiu falar com a Fameca.

Segundo a organização, ninguém se feriu e o primeiro jogo da competição ocorreu aconteceu minutos após a briga, no próprio ginásio. O evento segue até o dia 8 de abril.

