VÍDEO: familiares e amigos de arquiteto agredido por possível homofobia protestam em Rio Preto

Jovem de 27 anos foi ferido com chutes e socos na noite de domingo (19). Arquiteto deixou a UTI, mas segue hospitalizado. Passeata percorreu as ruas da cidade localizada na divisa de MG e RJ. Passeata pede justiça em caso de arquiteto agredido em Rio Preto

Familiares e amigos de um jovem de 27 anos se reuniram no fim da manhã deste sábado (25) em protesto contra as agressões sofridas pelo arquiteto no domingo (19). Assista acima.

A mobilização também contou com participação de integrantes de grupos LGBTQIA+ e de violência contra mulheres.

A passeata percorreu as ruas de Rio Preto, na Zona da Mata mineira, cobrando punição ao agressor que, na noite do domingo (19), acertou o jovem com socos e chutes, em frente a uma pousada, no distrito de Parapeúna, divisa dos estados de Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O arquiteto foi socorrido e deu entrada na unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital Escola de Valença, em estado considerado “delicado” pela família. Conforme informações de amigos, ele saiu da UTI, mas ainda permanece hospitalizado.

O g1 entrou em contato com a unidade de saúde neste sábado, mas não obteve informações a respeito do estado do rapaz.

“Ele não é de confusão. É um rapaz super tranquilo, que combina bem com todo mundo, que estudou, se formou. Sempre respeitou todo mundo e é querido em Rio Preto e Parapeúna ”, detalhou Ana Paula da Silva Nascimento, amiga do rapaz e organizadora da manifestação. “Estamos revoltados. É o primeiro crime do tipo em Rio Preto, que é uma cidade tranquila e acolhedora”.

Jovem agredido recebe manifestação de apoio em passeata em Rio Preto

Durante a manifestação, o grupo passou pela rua onde fica a casa do rapaz e fez um momento de oração.

Investigações

Familiares e amigos indicam que o crime tenha motivação homofóbica. A polícia, no entanto, não revelou detalhes a respeito das investigações. O agressor, morador de Niterói (RJ), deixou o local logo após a ação violenta.

Ele foi identificado, mas ainda era procurado.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que investiga o caso, para saber atualizações sobre o andamento da apuração e aguardava retorno até a publicação desta matéria.

