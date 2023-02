VÍDEO flagra acidente com viatura da PM Ambiental que deixou três feridos em Taubaté, SP

Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (14) no Jardim Eulália. Três se ferem em acidente com viatura da PM Ambiental em Taubaté

Um vídeo registrou o momento exato do acidente de trânsito que envolveu uma viatura da Polícia Militar Ambiental e deixou três pessoas feridas em Taubaté (SP) na tarde desta terça-feira (veja imagens acima).

As imagens mostram a viatura da corporação trafegando na rua Amélia Morais Bruhuns, no sentido da rodovia Presidente Dutra, quando é atingida por um carro branco que passava pelo cruzamento da via.

De acordo com a PM, o acidente aconteceu por volta das 15h45. O outro veículo envolvido no acidente avançou o cruzamento sem respeitar a sinalização de “pare”. Com a colisão, os dois carros capotaram na pista.

Dois policiais ambientais e o motorista do outro veículo ficaram feridos. Um dos agentes foi levado à UPA central, enquanto o outro foi encaminhado ao Hospital Regional. Os dois foram liberados durante a madrugada desta quarta-feira (15).

O motorista do outro carro também foi levado ao Hospital Regional, mas ainda não há atualizações do estado de saúde dele.

