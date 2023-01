VÍDEO flagra acidente entre carro e ônibus que matou criança em Caraguatatuba

Imagens mostram que o carro em que a criança de quatro anos estava invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o ônibus na na rodovia Rio-Santos nesta segunda-feira (23). VÍDEO flagra acidente que matou criança na Rio-Santos

Imagens de uma câmera instalada no ônibus que se envolveu em um acidente em que uma criança de quatro anos morreu nesta segunda-feira (23) registraram o momento da batida entre o veículo e um carro na rodovia Rio-Santos em Caraguatatuba (SP) (assista acima).

No vídeo, é possível ver que o carro que transportava a criança invadiu parte da pista contrária. O carro e o ônibus acabam se chocando frontalmente e o ônibus ainda foi jogado para a pista contrária, tendo o vidro danificado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no quilômetro 87 da via, na altura da Cocanha, por volta de 12h10. A Polícia Civil investiga o acidente.

Criança de 4 anos morre e cinco pessoas ficam feridas em acidente entre carro e ônibus na Rio-Santos em Caraguatatuba.

Arquivo pessoal

O carro que se envolveu no acidente ficou totalmente destruído. A família é de Mauá e passava férias no Litoral Norte de São Paulo. Eles voltariam para casa nesta segunda.

A criança de quatro anos sofreu traumatismo craniano, hemorragia e várias fraturas. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

No veículo de passeio estavam mais três pessoas. Um homem ficou preso nas ferragens e precisou ser socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Ele foi transferido para o Hospital Municipal de São José dos Campos.

Além dele, um menino de 3 anos teve traumatismo craniano e hemorragia e uma mulher de 24 anos também teve traumatismo, além de múltiplas fraturas pelo corpo. Os dois foram encaminhados ao pronto-socorro de Caraguatatuba.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), duas pessoas que estavam no ônibus tiveram ferimentos leves e também receberam atendimento médico no local.

João Mota/TV Vanguarda

João Mota/TV Vanguarda

Vittorio Ferla