Vídeo flagra corte de árvores perto de pedestres e carros no Taquaral após tragédia que matou criança

Registro feito na quarta (1) e compartilhado em redes sociais chama atenção para risco de novos acidentes; prefeitura alega que via está interditada e que população deve respeitar o bloqueio. Vídeo flagra corte de árvores próximo a pedestres na Lagoa do Taquaral, em Campinas

Um vídeo registrado oito dias após a queda de um eucalipto que matou uma criança de 7 anos e feriu uma jovem de 27 anos na Lagoa do Taquaral, em Campinas (SP), mostra a realização da poda e manutenção no alto da copa das árvores ocorrendo a poucos metros de pedestres e motoristas que trafegam do lado de fora do parque público, ainda interditado por conta da tragédia.

Durante a gravação, o autor chama atenção para a proximidade que pessoas e carros passam da área das podas, sem qualquer sinalização aparente. O g1 teve acesso nesta quinta (2) ao vídeo compartilhado em uma página de rede social (assista acima).

Ainda no mesmo vídeo, o autor chama atenção para um pedaço de madeira que teria caído na cerca durante os trabalhos.

O g1 questionou a prefeitura de Campinas sobre o registro, e a Secretaria de Serviços Públicos confirmou a realização das ações de poda no parque, mas defendeu que a via estava interditada, e que motoristas e pedestres desobedeceram o bloqueio.

Em nota, a pasta ressalta que “é necessário que a interdição seja respeitada e as pessoas não passem pelo local de forma alguma”. Veja na íntegra:

“A Secretaria de Serviços Públicos esclarece que a via está interditada, para veículos, pedestres e ciclistas, com a presença de agentes de trânsito da Emdec, para que seja feita, com segurança, a poda e a manutenção no alto da copa dos eucaliptos. A interdição vai desde próximo ao portão 1 até o portão que dá entrada à Concha Acústica. É necessário que a interdição seja respeitada e as pessoas não passem pelo local de forma alguma”.

Morte por queda de árvore em dezembro

Em dezembro, uma árvore caiu em cima de um carro e matou o técnico em eletrônica Guilherme da Silva de Oliveira Santos. Em 23 de janeiro, o g1 obteve com exclusividade o resultado da análise, que apontou a presença de quatro fungos no vegetal, mas descartou a existência de doenças. A principal hipótese do IAC é que a queda foi causada pelo excesso de chuva.

O caso ocorreu na manhã de 28 de dezembro durante uma forte chuva. O técnico em eletrônica de 36 anos passava pela Rua General Marcondes Salgado quando foi atingido e morreu.

