Vídeo flagra momento em que jovem dá ré em carro e é perseguido por homens armados: ‘Se identificaram como policiais’

Ele teve o carro atingido por um disparo, foi rendido e agredido. Suposta abordagem policial aconteceu em uma quadra de Palmas; PM diz que não é possível dizer que se tratavam de policiais militares. Momento em que homem é perseguido e agredido por indivíduos armados

Um produtor de conteúdo denunciou ter sido agredido por policiais militares sem uniformes em Palmas. Nas redes sociais o jovem relatou que foi perseguido, teve o carro atingido por tiros e sofreu agressões enquanto dirigia pela quadra Arso 121 (1.203 Sul). Toda ação foi registrada por câmeras de segurança.

A Polícia Militar afirmou, em nota, que “a princípio, as imagens do vídeo não trazem elementos suficientes para indicar que tratam-se de policiais militares em veículo e missão oficiais”. (Veja nota completa abaixo)

A perseguição aconteceu na tarde do dia 24 de fevereiro. O jovem, que pediu para não ser identificado pela reportagem, contou que dirigia por uma avenida da quadra quando percebeu que estava sendo seguido por um carro branco descaracterizado.

Inicialmente ele pensou que a ação se tratava de um assalto e por isso tentou escapar. “Ao entrar em uma quadra eles me fecharam e desceram com armas em punho. Três homens me mandaram descer do carro. Eu não pensei duas vezes, dei a ré e eles atiraram, acertando o pneu do meu carro”, disse.

As imagens mostram o momento em que a vítima foge do carro branco, dá a ré e sobe em uma calçada na tentativa de escapar. Nó vídeo também é possível ver os homens andando pela rua e atirando contra o carro.

“Consegui andar mais um pouco até chegar em um local onde vi que tinha pessoas e desci para pedir ajuda. Até então eu não sabia que eram policiais disfarçados. Nesse momento eles me alcançam e mandaram eu deitar com a mão na cabeça, se identificando como policiais. Me abordaram já me deferindo golpes na cabeça e nas costas”.

Ele disse que foi xingado e revistado, mas nada foi encontrado com ele ou no veículo.

Nas imagens também é possível ver o momento em que os supostos policiais fazem a revista do carro. O produtor de conteúdo estava rendido, com as mãos na cabeça, e mesmo assim continuou sendo agredido com socos na cabeça.

“Revistaram meu carro não encontraram nada, puxaram minha ficha e viu que não era eu quem estavam procuravam. Mesmo assim ainda continuaram a agressão contra mim. Em seguida me liberam e foram embora. Nem desculpas me pediram”, relatou.

O jovem, que pediu para não ser identificado por medo de represálias, contou que registrou o fato na Polícia Civil e também vai procurar a corregedoria da Polícia Militar por meio de um advogado. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) foi questionada sobre o fato, mas ainda não se posicionou.

“Apesar disso ainda assim tenho respeito e admiração pela corporação. Não é por três pessoas mal preparadas que vou deixar de admirar e defender nossos guerreiros. Espero que a justiça seja feita pois a forma da abordagem foi totalmente despreparada”, disse ao g1.

O que diz a Polícia Militar

Referente a um vídeo que circula nas redes sociais em que um homem é perseguido, abordado e agredido por dois outros homens armados, ocupantes de um veículo branco, fato que teria ocorrido no último dia 24, a Polícia Militar esclarece que, a princípio, as imagens do vídeo não trazem elementos suficientes para indicar que tratam-se de policiais militares em veículo e missão oficiais.

Quanto ao procedimento da abordagem, esclarecemos que nossa missão constitucional é essencialmente ostensiva, muito embora, policiais militares estando à paisana possam em algum momento intervirem em situações suspeitas ou de flagrante delito, em razão da dedicação exclusiva que nos é imposta em lei.

Por fim, a Polícia Militar esclarece que até o presente momento não recebeu formalmente denúncia com indícios de materialidade e autoria mínimos sobre o caso, para que passamos apurar os fatos adequadamente e adotar todas as medidas administrativas cabíveis para possíveis correções que se fizerem necessárias.

Vito Califano