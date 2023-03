Vídeo flagra tentativa de assalto e tiros contra motorista por aplicativo na Zona Sul de Natal

Crime aconteceu na noite desta segunda (6) em Capim Macio. Tiros atingiram o volante do veículo e a porta do passageiro. Vídeo flagra tentativa de assalto e tiros contra motorista por aplicativo em Natal

Uma câmera instalada dentro do carro de um motorista por aplicativo flagrou uma tentativa de assalto em Capim Macio, na Zona Sul de Natal, na noite desta segunda-feira (6).

O vídeo mostra a Rua Pastor Gabino, continuação da Rua Ismael Pereira da Silva, por volta das 23h30, quando um homem aparece e aponta a arma para o motorista. Assustado, o motorista não parou e acelerou o veículo. O criminoso, então, atirou duas vezes.

No vídeo, é possível ouvir os dois disparos. Os tiros atingiram o volante e a porta do passageiro. O motorista não ficou ferido.

“Eu tinha acabado de deixar um passageiro, já estava encerrando o trabalho, quando eles apareceram. Eram dois bandidos, um ficou sentado e o outro veio com a arma em direção ao carro”, disse o motorista que pediu para não ser identificado.

Até a publicação desta matéria nenhum suspeito havia sido preso.

