VÍDEO: Foliões cantam para homenagear quilombolas que morreram em acidente entre van e caminhão: ‘Tocantins inteiro chorando’

Foliões fizeram homenagens durante velório do casal Antonia Fernandes Crisostomo, de 58 anos, e Joaquim Pereira Valadares, de 65. Eles estão entre as 12 vítimas do acidente na TO-280. Comunidade quilombola se despede das vítimas do acidente na TO-280

Vídeos feitos durante o velório dos quilombolas Antonia Fernandes Crisostomo, de 58 anos, e Joaquim Pereira Valadares, de 65, mostram o momento em que foliões cantam, batem tambores e fazem homenagens às vítimas. O casal estava na van, atingida por um caminhão na TO-280, na última quarta-feira (25). A colisão provocou a morte de 12 pessoas e duas ficaram feridas.

A homenagem foi feita pelos foliões das cidades de Almas, Natividade e Chapada de Natividade aos quilombolas e às demais vítimas que partiram. Joaquim também era folião.

No vídeo acima, é possível ver que, enquanto o grupo canta, há choro e tristeza. Com instrumentos, eles vão compondo a canção. A letra da música cantada diz:

“Deus salve o motorista, Deus salve o motorista, que estava trabalhando, que estava trabalhando. Almas toda enlutada, Almas toda enlutada e o Tocantins inteiro chorando, o Tocantins inteiro chorando. Estava em busca da saúde, estava em busca da saúde, mas a vida interrompeu, mas a vida interrompeu. Mas não podemos discutir, não podemos discutir, essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. […]”.

Foliões cantam em velório para homenagear vítimas de acidente envolvendo van e caminhão, na TO-280

Divulgação

O velório ocorreu na casa de Agenor Valadares, irmão do Joaquim, na comunidade quilombola Poço Dantas.

As imagens mostram que no fim do velório, foliões tocam instrumentos na porta da residência. O senhor Joaquim era uma referência importante para os foliões. A informação é de que ele tocava todos os instrumentos, como caixa, pandeiro e viola, além de fazer os cânticos.

Os velórios das vítimas foram marcados por muita comoção, nesta manhã. Os enterros estão acontecendo de forma conjunta. Ao todo, oito pessoas já foram sepultadas no cemitério Municipal São Miguel.

Famílias destruídas

Vítimas da colisão entre van e caminhão na TO-280

TV Anhanguera/Reprodução

Entre os passageiros da van, havia pessoas que faziam parte de uma mesma família. Jordana Guedes Dias, 21 anos, estava com a filha Rute Guedes Dias, de apenas 4 meses. A mãe e a criança não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A cunhada de Jordana, Jailma Ramalho Costa, também morreu. Ela tinha 20 anos e estudava no Colégio Agropecuário de Almas, onde fazia curso técnico em zootecnia. A jovem iria se formar esse ano. O Colégio divulgou uma nota de pesar lamentando a perda da aluna. Seu corpo será levado para Belém (PA).

Lucilene Ferreira Folha, de 55 anos, era professora comissionada de Almas. Ela estava no veículo com o filho Wesley Ferreira Folha, de 31 anos. Ele morava em Goiás, mas estava passando férias em Almas.

Deliana Rodrigues dos Santos, de 29 anos, era nascida e criada em Almas. A família da mulher é tradicional da cidade.

Marcilene Aparecida de Andrade, de 56 anos, era concursada pelo município de Almas desde fevereiro de 2015. Depois do corpo ser liberado, ela foi levada para ser enterrada em Goiás.

Joaquim Pereira Valadares, de 65 anos, e Antônia Fernandes Crisóstomo, de 58 anos, faziam parte da Comunidade Quilombola Poço Dantas.

Emilena Pinto de Oliveira, de 37 anos, e João Batista de Oliveira, de 68 anos, eram moradores conhecidos na cidade de Almas.

