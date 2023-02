VÍDEO: Galho se solta de árvore e atinge motociclista que passava por rua em Campos do Jordão, SP

Acidente aconteceu na manhã deste domingo (12). Homem teve uma contusão na coluna. Galho se solta de árvore e atinge motociclista que passava por rua em Campos do Jordão, SP

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um galho se soltou da árvore e atingiu um motociclista que passava por uma rua em Campos do Jordão (SP), neste domingo (12) (veja vídeo acima).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 07h45, na Rua Capitão Tashaburu Yamaguchi, no bairro Vila Albertina.

Com o acidente causado pelo galho, o homem chegou a cair da moto e teve uma contusão na coluna. Motoristas que passavam pelo local pararam para ajudar o homem.

O condutor da moto foi socorrido pelos bombeiros e levado para o pronto-socorro de Campos do Jordão. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

