VÍDEO: grupo armado rende casal e assalta residência em São Carlos

Homem de 62 anos e mulher de 54 foram vítimas da quadrilha. Crime aconteceu no Jardim Hikare na noite de quarta-feira (25). Assaltantes invadem casa e fazem casal refém em São Carlos

Um homem de 62 anos e uma mulher de 54 foram vítimas de uma quadrilha de assaltantes em São Carlos (SP), na noite de quarta-feira (25). Imagens de uma câmera de segurança flagraram o roubo (veja o vídeo acima). Os suspeitos fugiram.

O crime aconteceu no Jardim Hikare. Além de eletrodomésticos, eletrônicos e joias, os assaltantes levaram os dois carros do casal. Um adolescente chegou a ser detido, mas foi liberado para a mãe.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que saía de casa por volta das 21h quando foi abordada por quatro assaltantes assim que acionou o portão eletrônico. Dois deles estavam com armas e um estava com uma faca.

O homem e a esposa foram levados até o interior da casa, onde ficaram por 40 minutos. Enquanto isso, os suspeitos pegaram micro-ondas, forno, eletrônicos, três TVs, um monitor, uma impressora, um teclado gamer, joias de ouro e dois carros das vítimas, um Onix cinza e um Prisma preto.

Após a ação, os policiais verificaram as imagens da câmera de segurança da casa e encontraram nas proximidades do bairro Planalto Paraíso um adolescente que estaria envolvido no crime.

Ao ser abordado, ele teria confessado a participação no roubo, mas não apontou quem seriam os outros assaltantes.

Na casa do jovem não foi encontrado nada que havia sido roubado na ação dos criminosos, mas os policiais apreenderam 28 porções de maconha, 24 pedras de crack e R$ 478.

No Plantão Policial, o adolescente foi reconhecido como um dos envolvidos e foi liberado à mãe. Além do crime de roubo, também foi registrado B.O. por tráfico de drogas devido aos entorpecentes encontrados.

O caso será investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

