VÍDEO: Guarda municipal agride paciente em Franca que aguardava atendimento em pronto-socorro

Segundo boletim de ocorrência, homem estava alterado e teria xingado profissionais da unidade de saúde antes da agressão. Prefeitura informou que vai afastar servidor e apurar o caso. Homem é agredido por guarda municipal em Franca, SP

Um guarda municipal agrediu um paciente no Pronto Socorro Álvaro Azzuz, em Franca (SP), na noite de quinta-feira (23). Nas imagens cedidas à EPTV, afiliada da TV Globo, o homem leva tapas no rosto e socos nas costas.

Em nota, a Prefeitura de Franca informou que analisa as imagens e que o servidor será afastado das atividades exercidas no Pronto-Socorro. Um processo de sindicância foi aberto para ouvir as partes envolvidas.

Guarda municipal dá tapa em rosto de paciente que buscava atendimento em pronto-socorro de Franca, SP

O caso aconteceu por volta das 20h. De acordo com boletim de ocorrência, o homem que foi agredido aparentava estar sob efeito de álcool e teria xingado enfermeiras e profissionais da unidade pois queria ser atendido.

Uma das testemunhas da agressão, que acionaram a Polícia Militar, informou que o comportamento do homem chegou a amedrontar outros pacientes.

Guarda municipal agride paciente em Franca, SP

Nas imagens obtidas pela reportagem, em um determinado momento da confusão um dos guardas municipais dá um tapa no rosto do paciente.

Em seguida, quando o homem se vira para sair da unidade, ainda leva socos nas costas. Outros dois guardas se juntam para levar o paciente para fora. Segundo boletim de ocorrência, os guardas alegaram que teriam tentado conversar com o paciente e acalmá-lo, mas viram que era necessário retirá-lo do local.

Quando os policiais militares chegaram à unidade de saúde, o homem já estava em atendimento médico.

