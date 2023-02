VÍDEO: homem abandona 2 filhotes de cachorro em Rio Claro; outros 3 animais são resgatados

Uma câmera de segurança flagrou o crime no dia 26 de janeiro. Suspeito responderá pelo crime de maus-tratos, que prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão. Câmera de segurança flagra homem abandonando filhotes de cachorro em Rio Claro

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Rio Claro (SP) identificou, nesta quarta-feira (8), um homem suspeito de abandonar dois filhotes de cachorro em uma praça, em frente ao Núcleo Especial Criminal (Necrim), no Jardim São Paulo. Uma câmera flagrou o crime. (Confira o vídeo acima).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Além disso, os policiais, em conjunto com a ONG União dos Protetores de Animais de Rio Claro (Uparc) foram até a casa do suspeito e resgataram mais três animais que viviam em condições insalubres.

O abandono dos dois filhotes aconteceu no dia 26 de janeiro. Segundo a Polícia Civil, com as imagens da câmera e relatos de testemunhas foi possível identificar o homem.

Filhotes de cachorros foram abandonados em Rio Claro

Polícia Civil/Divulgação

Confissão e resgate

De acordo com a polícia, nesta quarta, o suspeito esteve na DIG e confessou que abandono os animais. Ele alegou que um dos filhotes estava doente e que fez isso pensando que outra pessoa os pegaria e cuidaria.

Depois de prestar depoimento, o homem autorizou que policiais e representantes da ONG fossem até a sua casa. No local, os agentes encontraram outros três animais vivendo em condições insalubres e foram resgatados.

O homem e sua esposa concordaram com a retirada dos animais e se comprometeram a não ter mais cachorros na residência.

Polícia Civil resgatou outros três cachorros na casa de suspeito em Rio Claro

Polícia Civil/Divulgação

O suspeito responderá pelo crime de maus-tratos, que prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos. A esposa dele não foi indiciada.

O delegado da DIG de Rio Claro, Alexandre Socolowski, frisou que a polícia da cidade tem um compromisso com bem-estar animal e seguirá cumprindo seus trabalhos.

“Frisamos a importância da população realizar denúncias de todo tipo de crime. Podendo ser realizada direto na delegacia com os policiais ou pelo disque denúncia 181. Estas denúncias auxiliam na elucidação dos crimes” destacou.

Custos com filhotes abandonados e adoção

Polícia Civil resgatou outros três cachorros na casa de suspeito em Rio Claro

Polícia Civil/Divulgação

Os dois filhotes abandonados no fim de janeiro foram encaminhados ao médico veterinário, atendidos e liberados. Eles já foram adotados.

Os outros três animais resgatados nesta quarta (8) também foram encaminhados ao veterinário e seguem fazendo exames. Todos os custos serão arcados pela ONG Uparc. Quando receberem alta, serão encaminhados para adoção.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

Vito Califano