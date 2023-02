VÍDEO: homem armado invade casa de shows, atira contra cliente e é baleado em Cacoal, RO

Crime teria acontecido depois de uma briga por causa de um capacete. Dono do local reagiu e baleou o suspeito. Homem invade casa de shows e atira contra cliente em Cacoal, RO

Um homem armado invadiu uma casa de shows de Cacoal (RO), na madrugada da sexta-feira (24), com a intenção de matar uma das pessoas que estava no local. Segundo a polícia, tudo teria começado com uma briga por causa de um capacete.

As câmeras de segurança do local gravaram toda a ação. Nas imagens, é possível ver o momento que o suspeito chega atirando contra um homem que estava na entrada da casa de shows acompanhado de outras pessoas. Todos correm para dentro do estabelecimento e o suspeito vai atrás.

A casa de shows já estava sendo fechada e por este motivo, não havia quase ninguém no local além dos funcionários. Quando o proprietário percebe as pessoas correndo, faz um disparo contra o suspeito que foge mancando.

O rapaz que era alvo dos disparos foi atingido no ombro e encaminhado para o hospital. De acordo com a polícia, o suspeito teria cometido o crime porque acreditava que a vítima tinha furtado seu capacete. Ele foi localizado na mesma madrugada e preso em flagrante.

