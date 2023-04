VÍDEO: Homem cai de moto e vai parar embaixo de ônibus em Volta Redonda

Acidente aconteceu na Avenida dos Trabalhadores, no bairro Vila Santa Cecília. Motociclista foi levado para o Hospital São João Batista com dores no ombro e nas costelas. Homem fica ferido ao cair de moto e parar embaixo de ônibus

Um homem ficou ferido após cair de moto e ir parar embaixo de um ônibus na tarde de quinta-feira (30) em Volta Redonda (RJ). O acidente aconteceu na Avenida dos Trabalhadores, no bairro Vila Santa Cecília, uma das vias mais movimentadas da cidade.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Em um vídeo enviado pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), é possível perceber quando a vítima cai e escorrega, junto com a moto, para debaixo do ônibus, que estava parado em um ponto.

No momento do acidente, a pista estava molhada devido à chuva que atingiu a cidade.

O motociclista foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital São João Batista com dores no ombro e nas costelas.

Procurada pelo g1, a unidade médica ainda não havia informado o estado de saúde do paciente até a publicação desta reportagem.

O trânsito no local do acidente chegou a ficar lento, mas foi normalizado após o atendimento à vítima.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vittorio Rienzo