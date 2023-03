VÍDEO: homem de 50 anos é preso por maus-tratos contra 6 filhotes de cachorro em Casa Branca

Animais, que estavam desnutridos, foram encontrados dentro de uma caixa de transporte apertada nesta quinta (9). Homem se recusou a soltá-los e foi levado para a delegacia. Filhotes de cachorros que sofriam maus-tratos são resgatados em Casa Branca

Um homem de 50 anos foi preso por maus-tratos contra filhotes de cachorro na manhã desta quinta-feira (9), no distrito de Venda Branca, em Casa Branca (SP).

Na casa dele, foram encontrados seis filhotes dentro de uma caixa de transporte apertada para todos. Uma veterinária constatou que os animais estavam desnutridos. (confira o vídeo acima). Ele ainda não apresentou advogado de defesa.

Denúncia anônima

A Polícia Militar Ambiental recebeu uma denúncia anônima de maus-tratos contra filhotes. No local, foram encontrados 3 cães adultos bem tratados, mas 6 filhotes estavam presos em uma caixa de transporte.

O tutor foi advertido para soltar os cachorros, mas ele se recusou e foi informado que seria levado para a delegacia. Ele resistiu e foi necessário usar força moderada para algemá-lo e coloca-lo na viatura.

Cachorrinhos estavam presos em caixa de transporte em Casa Branca

ONG Apan

Os policiais fizeram contato com a Associação de Proteção aos Animais (Apan) para fazer o resgate dos animais.

Uma veterinária da ONG fez um laudo informando que os animais estavam em espaço confinado e insalubre, mal alimentados, desnutridos, comprovando os maus-tratos. Os animais foram levados para a sede da Apan para os cuidados necessários.

“Permanece preso em flagrante. Vamos comunicar a prisão à Justiça e não cabe fiança. Ele deve passar por audiência de custódia na sexta-feira (10)”, disse o delegado Wanderley Fernandes Martins Jr.

O homem também vai responder por resistência.

Animais resgatados em Casa Branca

ONG Apan

Crime de maus-tratos

Maus-tratos, abuso e violência contra animais é crime previsto por lei. A pena é de dois a cinco anos de prisão, multa e perda da guarda do animal.

Denúncias de crimes contra animais podem ser feitas na Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (DEPA) ou na delegacia do município.

