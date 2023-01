VÍDEO: homem é atacado por abelhas em Araraquara

Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o enxame do local. Ninguém ficou ferido. Homem é atacado por abelhas em Araraquara

Um homem foi atacado por abelhas em Araraquara (SP) na tarde de terça-feira (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, ele não se feriu.

O enxame estava em um poste, no cruzamento da Alameda Paulista com a Avenida Estrada de Ferro. Comerciantes da região registraram o momento do ataque (veja o vídeo acima).

De acordo com os bombeiros, o enxame foi retirado por volta das 20h30 após a Vigilância Epidemiológica fornecer os materiais necessários. Ninguém ficou ferido.

A EPTV, afiliada da TV Globo, conversou sobre o assunto com o biólogo entomologista, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Osmar Malaspina, que deu dicas de como evitar ou minimizar os ferimentos e riscos de intoxicação em casos de ataque (confira abaixo).

Saiba o que fazer em caso de ataque de abelhas

