VÍDEO: Homem é preso suspeito de furtar agência de crédito em Nova Odessa; câmeras flagraram ação

Um homem foi preso em Nova Odessa (SP) suspeito de furtar uma agência de crédito que fica na Avenida Carlos Botelho, no Jardim Santa Rosa. O crime aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira (26), e câmeras de segurança registraram a ação.

Nas imagens é possível ver que o criminoso quebra a porta de vidro com uma pedra e invade o local. Ele pega dois computadores, dois celulares e uma mochila, e em seguida foge.

Imagem da câmera de segurança flagrou ação dentro de agência de crédito em Nova Odessa

Imagens cedidas/Guarda Municipal

A Guarda Municipal de Nova Odessa foi acionada e conseguiu encontrar o suspeito, que confessou o furto. Um computador e um celular estavam na casa dele. Os outros equipamentos já tinham sido entregues para outra pessoa, segundo ele.

O caso foi apresentado no Plantão Policial e o homem preso em flagrante por furto.

Agência de crédito em Nova Odessa foi alvo de furto durante a madrugada

Divulgação/Guarda Municipal

Em nota, o Sicoob lamentou o ocorrido e disse que segue contribuindo com as autoridades nas investigações para que o caso seja solucionado em breve.

“O ponto de atendimento físico do Sicoob Crediacil segue com atendimento presencial normalmente.”

