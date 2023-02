VÍDEO: Homem furta bicicleta enquanto dono estava em barbearia em Cordeirópolis

De acordo com cunhado da vítima, veículo está avaliado em R$ 4 mil. Crime ocorreu em rua movimentada da cidade. Homem furta bicicleta enquanto dono estava em barbearia em Cordeirópolis

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem furta uma bicicleta enquanto o dono estava em uma barbearia no centro de Cordeirópolis (SP). O crime ocorreu no final da tarde de sexta-feira (24), na Rua Carlos Gomes, uma das mais movimentadas da cidade.

De acordo com Eugênio Lucca Neto, cunhado da vítima, a bicicleta esportiva está avaliada em R$ 4 mil, e o dono sempre costumava frequentar a barbearia utilizando-a.

Ainda segundo Eugênio, imagens da câmera mostram que o suspeito passou algumas vezes pelo local observado a bicicleta, e depois retornou para cometer o crime.

O caso foi registrado na Polícia Civil da cidade. Ninguém foi preso e nem a bicicleta havia sido recuperada até esta publicação.

Homem aproveita que dono está em barbearia e furta bicicleta na região central de Cordeirópolis (SP)

Reprodução

VÍDEOS: Veja outros destaques da região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba

pappa2200