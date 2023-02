VÍDEO: homem furta fios e cabos de som de igreja em Franca, SP

Câmeras de segurança da Paróquia São Judas Tadeu, no bairro Vila Nova, registraram a ação. Capela foi fechada, e fiéis que quiserem orar precisam pedir autorização do padre para entrar. Ladrão furta cabos de microfone em igreja de Franca, SP

Um ladrão furtou fios e cabos de microfone de uma igreja na segunda-feira (27) em Franca (SP). As câmeras de segurança da Paróquia São Judas Tadeu registram a ação e as imagens foram divulgadas nesta terça-feira (28).

O equipamento de áudio fica na parte frontal da igreja. Nas imagens, o homem aparece tranquilo dentro do imóvel retirando os cabos do aparelho.

A igreja fica no bairro Vila Nova e, por ser início de tarde, a porta estava aberta. Não havia nenhum fiel no momento do crime. O padre não registrou boletim de ocorrência.

Segundo ele, o homem que aparece no vídeo já furtou a igreja outras vezes e nunca foi preso. O suspeito teria tentado vender os fios em um ferro-velho e em bares da região.

Para garantir a segurança dos fiéis que frequentam a capela, a igreja está fechada e quem quiser fazer orações precisa pedir autorização do padre para entrar.

