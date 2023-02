VÍDEO: homem se disfarça de entregador e rouba mais de 20 abadás em loja de Porto Velho

Cada camisa estava sendo vendida no valor de R$120. Polícia Civil diz que suspeito já foi identificado, mas ainda está a procura dele. Homem disfarçado de entregador rouba mais de 20 abadás em loja de Porto Velho

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem entra em uma loja de confecções, disfarçado de motoboy, e rouba mais de 20 abadás de um bloco carnavalesco de Porto Velho. O crime aconteceu no sábado (25), em uma loja na zona leste da capital.

Nas imagens é possível observar toda a ação do criminoso. O homem entra na loja, com uma caixa de entregador nas costas e em seguida, com a arma em punho, anuncia o roubo.

Com arma em punho, homem que se disfarçou de entregador, rouba mais de 20 abadás em loja de Porto Velho

reprodução

Além de pegar alguns celulares que estavam no balcão do caixa, ele acompanha uma das funcionárias até um depósito e quando ela retorna, ele aparece com uma bolsa de papel. Dentro, há vários abadás de um bloco carnavalesco. Cada camisa era vendida no valor de R$ 120.

O delegado da Polícia Civil, Marcos Correia, disse que o homem não agiu sozinho.

“Ele chegou na garupa da moto e disfarçado de motoboy de delivery. O comparsa dele ficou na moto, enquanto ele entrou. Em determinado momento, ele saca a arma de fogo e anuncia o roubo e rende as vítimas”.

A Polícia Civil pede ajuda à população para localizar o criminoso ou informar algo sobre seu paradeiro. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 190 ou 197. Não é preciso se identificar.

Mata