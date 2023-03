VÍDEO: homem usa facão para assaltar pet shop em Mogi Guaçu

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o criminoso ameaça funcionário na manhã desta sexta-feira (3). Veja momento em que ladrão assalta pet shop em Mogi Guaçu

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança assaltando um pet shop em Mogi Guaçu (SP) na manhã desta sexta-feira (3). As imagens mostram o suspeito ameaçando um funcionário com facão.

No vídeo, é possível ver o momento em que o homem, de boné e máscara, entra no estabelecimento, na região do jardim Santa Cruz, às 8h11. Ele entrega uma sacola ao funcionário do caixa e o obriga a entregar o dinheiro enquanto aponta um facão em sua direção.

A Guarda Municipal informou que reforçou o patrulhamento na região, mas o ladrão fugiu e ainda não foi encontrado. Ninguém ficou ferido na ação.

Vídeo mostra o momento em que home ameaça funcionário e assalta loja em Mogi Guaçu (SP).

Vito Califano