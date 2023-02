VÍDEO: imagens aéreas mostram Ubatuba alagada após chuvas; uma criança morreu

Criança de sete anos morreu após pedra deslizar sobre casa onde ela estava; programação deste domingo do carnaval na cidade é cancelada. Imagens aéreas mostram Ubatuba alagada, no Litoral Norte

Uma criança morreu e 30 famílias da Região Sul de Ubatuba estão desabrigadas neste domingo (30) devido às chuvas, segundo a Prefeitura de Ubatuba. As famílias são dos bairros do Sertão da Quina, Maranduba, Arariba e Caçandoca.

Na madrugada deste domingo, uma criança de sete anos morreu na cidade após uma pedra deslizar e atingir a casa onde ela estava. A chuva deixou ruas alagadas em alguns bairros, como no Estufa (veja o vídeo acima).

Ruas do bairro Estufa, em Ubatuba, ficam alagadas

Por causa das fortes chuvas, toda a programação de carnaval deste domingo foi cancelada pela prefeitura. Segundo a administração municipal, a programação volta ao normal nesta segunda-feira (20).

A Sabesp, responsável pelo abastecimento de água, informou que as fortes chuvas que caem na região estão comprometendo a qualidade do manancial onde é feita a captação que abastece a região central de Ubatuba. O tratamento de água teve de ser interrompido devido à grande quantidade de galhos, lama e pedras.

Ubatuba tem pontos de alagamento na manhã deste domingo.

No momento, a operação ocorre de forma reduzida e equipes trabalham para a normalização dos sistemas de abastecimento. Segundo a Sabesp, imóveis sem caixa d’água podem sofrer desabastecimento.

Os bairros atingidos em Ubatuba são: Coquerais, Barra Seca, Bela Vista, centro, Carolina, Domingas Dias, Enseada, Estufa I e II, Figueira, Flamengo, Flamenguinho, Horto Florestal, Iperoig, Ipiranguinha, Itaguá, Jardim Samambaia, Lázaro, Marafunda, Mato Dentro, Morro das Moças, Pedreira, Perequê Açu, Perequê Mirim, Ponta das Toninhas, Ponta Grossa, Parque dos Ministérios, Praia Grande, Praia Vermelha, Ressaca, Saco da Ribeira, Santa Rita, Sesmaria, Sumidouro, Sununga, Taquaral, Tenório, Toninhas, Usina Velha e Vale do Sol.

De acordo com a Defesa Civil, o acumulado de chuva em Ubatuba nas últimas 24 horas é de 335 milímetros.

Chuvas causam estragos no Litoral Norte de São Paulo

Governador vai a São Sebastião e Ubatuba

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, informou que está a caminho de São Sebastião e de Ubatuba para ver a situação das cidades do Litoral Norte.

Situação crítica no Litoral Norte

As fortes chuvas que caíram nas últimas 24 horas provocaram estragos no estado de São Paulo, principalmente no litoral. Os temporais causaram alagamentos e deslizamentos de terra que afetam o trânsito em pelo menos três rodovias da região. Em Ubatuba, uma criança de 7 anos morreu após um deslizamento. Em algumas cidades, há registro de falta de água e luz.

