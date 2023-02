VÍDEO: incêndio destrói marina e barcos na Vila Neide, RO

Moradores se reuniram para tentar tirar parte dos barcos que estavam guardados na marina. Até o momento, não se sabe o que deu início ao fogo. Incêndio destruiu barcos e uma casa na Vila Neide, RO

Uma marina que abrigava dezenas de barcos foi destruída pelo fogo na noite de terça-feira (21), na Vila Neide, distrito de Cabixi, no Cone Sul de Rondônia.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem relata que, além do barracão de madeira, os barcos que estavam no local também foram consumidos pelo fogo.

Moradores se reuniram para tentar tirar parte dos barcos que estavam guardados na marina e em um trecho do vídeo, é possível ver o momento em que uma caminhonete consegue fazer a retirada de uma das embarcações (assista acima).

Marina pega fogo na Vila Neide, distrito de Cabixi (RO)

Reprodução

Segundo a Polícia Militar (PM), ninguém se feriu e ainda não se sabe o que deu início ao fogo.

A Vila Neide é um local muito conhecido por pescadores profissionais e amadores, que aproveitam, além da beleza exuberante da região que faz fronteira com a Bolívia, para fisgar grandes peixes.

Em 2013, uma equipe do Fantástico foi até a Vila Neide para contar a história de um jacaré gigante.

Vittorio Ferla