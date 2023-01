VÍDEO: jovem é agredida por homem com socos e chutes em Mococa; polícia investiga

Vítima disse que foi espancada após tentar separar briga do agressor com outra pessoa no dia 14 de janeiro, em frente a um bar no Centro. Jovem é agredida a socos e chutes ao tentar separar briga em Mococa

A Polícia Civil de Mococa (SP) abriu um inquérito para investigar as agressões sofridas por uma jovem de 18 anos, em frente a um bar, no Centro. Imagens feitas por clientes do estabelecimento, mostram a mulher sendo espancada com socos e chutes no dia 14 de janeiro.

Apesar do caso ter acontecido há dez dias, somente nesta terça-feira (24) a Polícia Civil conseguiu ouvir a vítima, que não havia registrado boletim de ocorrência. O homem já foi identificado, mas ainda não foi localizado.

Em depoimento, a vítima disse que conhecia o agressor apenas de vista e que foi espancada depois de tentar separar uma briga do homem com uma outra mulher.

“Ela disse que ele estava brigando com uma outra mulher e que tentou separar, falou pra ele não fazer isso e aí ela que começou a ser agredida”, explicou o delegado Mauro Bacci.

No vídeo que circula nas redes, é possível ver o homem dando uma rasteira na mulher e a chutando. Duas mulheres tentam separar a briga, mas o suspeito se desvencilha delas e continua agredindo a vítima com socos até que ela cai novamente.

Uma outra mulher tenta apartar a briga, mas é segurada pela amiga. As agressões continuam e uma pessoa afirma “nem adianta entrar para o meio”.

Alguns clientes que estão no bar correm, até que um grupo de homens consegue conter o agressor.

A vítima passou por exame de corpo de delito, mas não foram constatadas lesões. Por conta disso, o caso foi registrado como contravenção penal de vias de fato. Em caso de condenação, a pena varia de 15 dias a três meses de prisão.

O caso segue em investigação e, segundo a DIG de Mococa, novas diligências serão feitas na tentativa de encontrar os envolvidos.

