O incêndio aconteceu na tarde desta quarta-feira, na zona oeste da cidade. VÍDEO: Kombi pega fogo e mobiliza bombeiros em São José

Uma kombi pegou fogo na tarde desta quarta-feira (25) e mobilizou o Corpo de Bombeiros em São José dos Campos (SP). Ninguém se feriu.

De acordo com a corporação, o incêndio teve início por volta das 17h30, na Avenida Aclimação, no bairro Jardim Alvorada, zona oeste da cidade.

O fogo foi extinto pelos bombeiros e o local deixado em segurança. Não havia ninguém no veículo na hora do incêndio.

As causas do incêndio ainda serão apuradas.

